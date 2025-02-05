Грядет торговая война? Как таможенные пошлины США могут повлиять на Европу и Эстонию?

На прошлых выходных Трамп установил 25% таможенную пошлину на импорт из Канады и Мексики, а для Китая – 10%. Теперь уже известно, что вступление в силу тарифов для Канады и Мексики отложено на месяц. Когда, в каком виде и окончательно ли они будут введены, а также какие ответные шаги предпримут эти страны, мы увидим в ближайшее время. Кроме того, Трамп упомянул, что следующим в очереди на введение пошлин является Европейский союз (ЕС). Пока неясно, какого размера импортные тарифы могут быть введены в отношении ЕС, но можно предположить, как подобные меры отразятся на экономике ЕС и Эстонии.

10% тариф, скорее всего, не окажет на экономику ЕС заметного влияния и не приведет к снижению прогнозов роста ВВП. Производители ЕС стремятся сохранить присутствие на рынке США, поэтому компенсируют 10% тариф за счет собственных внутренних резервов, сокращая таким образом прибыльность. Для Эстонии подобная ситуация была бы выгодной, поскольку немецкие и скандинавские производители начали бы искать способы удешевить производство компонентов и, вероятно, перенесли бы часть своих производственных функций в страны Балтии, включая Эстонию. Снижение курса евро по отношению к доллару США также частично компенсирует импортные пошлины.