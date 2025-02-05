Грядет торговая война? Как таможенные пошлины США могут повлиять на Европу и Эстонию?(3)
Новый президент США Дональд Трамп ввел импортные тарифы для Китая. Через месяц тарифы начнут действовать и в отношении Мексики с Канадой. Чего же ждать Европейскому союзу?
На прошлых выходных Трамп установил 25% таможенную пошлину на импорт из Канады и Мексики, а для Китая – 10%. Теперь уже известно, что вступление в силу тарифов для Канады и Мексики отложено на месяц. Когда, в каком виде и окончательно ли они будут введены, а также какие ответные шаги предпримут эти страны, мы увидим в ближайшее время. Кроме того, Трамп упомянул, что следующим в очереди на введение пошлин является Европейский союз (ЕС). Пока неясно, какого размера импортные тарифы могут быть введены в отношении ЕС, но можно предположить, как подобные меры отразятся на экономике ЕС и Эстонии.
10% тариф, скорее всего, не окажет на экономику ЕС заметного влияния и не приведет к снижению прогнозов роста ВВП. Производители ЕС стремятся сохранить присутствие на рынке США, поэтому компенсируют 10% тариф за счет собственных внутренних резервов, сокращая таким образом прибыльность. Для Эстонии подобная ситуация была бы выгодной, поскольку немецкие и скандинавские производители начали бы искать способы удешевить производство компонентов и, вероятно, перенесли бы часть своих производственных функций в страны Балтии, включая Эстонию. Снижение курса евро по отношению к доллару США также частично компенсирует импортные пошлины.
Однако, 25% импортный тариф стал бы для экономики ЕС плохой новостью. Такой тариф на импортные товары сократил бы рост ВВП еврозоны примерно на 1 процентный пункт. Поскольку Европейский центральный банк прогнозирует в этом году рост ВВП еврозоны на уровне 1,1%, введение 25% тарифа означало бы переход экономики еврозоны от роста к стагнации. Привело бы это к значительным потерям для экономики Эстонии? Скорее всего, нет. По стандартам ЕС эстонские предприятия невелики, и для них стабильный объем экспортных заказов в условиях стагнации еврозоны остается достаточным. Кроме того, 25% тариф ускорил бы перенос контрактного производства в страны Балтии, в том числе в Эстонию. Если же Великобритании удастся избежать тарифов, то часть экспорта ЕС в США пойдет не напрямую, а через Великобританию. С другой стороны, 25% тариф представляет собой угрозу для экономики Европы, поскольку может привести к падению курса евро по отношению к доллару США. А это, в свою очередь, приведет к росту инфляции в еврозоне, а импортируемые в Европу товары станут дороже.
Хотя нельзя исключать, что в ближайшее время Трамп сделает еще более резкие заявления по поводу импортных тарифов для Европы, за этим последуют переговоры с ЕС, в ходе которых, возможно, будет найден компромисс, и США ограничатся более мягкими тарифами. Новый президент США заявил, что ожидает от ЕС увеличения импорта американской энергии, а также упомянул о росте поставок в Европу американских продуктов питания и автомобилей. ЕС заинтересован в наращивании импорта энергетических ресурсов из США и, вероятно, еще больше увеличит импорт продукции американской военной промышленности. В остальных торговых вопросах ЕС склонен искать компромиссы. Поэтому весьма вероятно, что США введут в отношении Европы более мягкие тарифы.
Citadele Group – латвийский финансовый концерн. Головной офис Citadele Group находится в Риге, а дочерние предприятия и филиалы действуют в Эстонии Латвии и Литве.