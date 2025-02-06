Первые цифры автоналога: сколько собрано в январе в виде регистрационной платы?

В январе первичную регистрацию в Эстонии прошли 1 210 легковых автомобилей и небольших фургонов, за которые было уплачено регистрационной платы 1,3 миллиона евро.

В январе было зафиксировано 4 197 случаев смены собственника, обязанность при этом заплатить регистрационную плату возникла в случае 3 632 смен собственника.

Новогодняя специфика

„Разница между общим числом и числом облагаемой налогом смены собственника получается в связи с теми автомобилями, когда лицо-лизингополучатель регистрировало в январе машину на свое имя, и в данном случае обязанность уплаты регистрационной платы не возникает“, - пояснил Директор службы дорожного движения Транспортного департамента Йоэль Йессе. К тому же на эту цифру повлияла особенность новогодней ночи, когда в электронной среде обслуживания начали смену собственника в последние дни 2024 года, но новый собственник подтвердил сделку в первые дни 2025 года, на что у покупателя было времени пять рабочих дней. Также в это число входят освобожденные от платы за регистрацию автомобили“, - добавил он.

В январе за смену собственника было уплачено регистрационной платы 1,8 миллиона евро. В общей сложности в январе было уплачено в виде платы за регистрацию свыше 3 миллионов евро.

Средняя плата за регистрацию составила 1069 евро, но медианный показатель был значительно ниже — 720 евро.

Сделки массово совершались в прошлом году

В январе 2024 года в Эстонии было зарегистрировано 3 536 легковых автомобилей и небольших фургонов, а за тот же период 2023 года — 4 112. Случаев смены собственника у легковых автомобилей и небольших фургонов в январе 2024 года было 11 585, а за тот же месяц 2023 года - 11 828.

Число случаев первичной регистрации легковых автомобилей и небольших фургонов в Эстонии в январе 2025 года по сравнению с январем 2024 года сократилось почти на 64%, а число смен собственника для этого типа машин сократилось по сравнению с январем прошлого года почти на 66%.