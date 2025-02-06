Первые цифры автоналога: сколько собрано в январе в виде регистрационной платы?
Начиная с 1 января в Эстонии начал действовать Закон о налоге на моторное транспортное средство, а Транспортный департамент стал взимать за регистрацию легковых автомобилей и фургонов регистрационную плату — ее поступило за первый месяц действия налога свыше 3 миллионов евро.
В январе первичную регистрацию в Эстонии прошли 1 210 легковых автомобилей и небольших фургонов, за которые было уплачено регистрационной платы 1,3 миллиона евро.
В январе было зафиксировано 4 197 случаев смены собственника, обязанность при этом заплатить регистрационную плату возникла в случае 3 632 смен собственника.
Новогодняя специфика
„Разница между общим числом и числом облагаемой налогом смены собственника получается в связи с теми автомобилями, когда лицо-лизингополучатель регистрировало в январе машину на свое имя, и в данном случае обязанность уплаты регистрационной платы не возникает“, - пояснил Директор службы дорожного движения Транспортного департамента Йоэль Йессе. К тому же на эту цифру повлияла особенность новогодней ночи, когда в электронной среде обслуживания начали смену собственника в последние дни 2024 года, но новый собственник подтвердил сделку в первые дни 2025 года, на что у покупателя было времени пять рабочих дней. Также в это число входят освобожденные от платы за регистрацию автомобили“, - добавил он.
В январе за смену собственника было уплачено регистрационной платы 1,8 миллиона евро. В общей сложности в январе было уплачено в виде платы за регистрацию свыше 3 миллионов евро.
Средняя плата за регистрацию составила 1069 евро, но медианный показатель был значительно ниже — 720 евро.
Сделки массово совершались в прошлом году
В январе 2024 года в Эстонии было зарегистрировано 3 536 легковых автомобилей и небольших фургонов, а за тот же период 2023 года — 4 112. Случаев смены собственника у легковых автомобилей и небольших фургонов в январе 2024 года было 11 585, а за тот же месяц 2023 года - 11 828.
Число случаев первичной регистрации легковых автомобилей и небольших фургонов в Эстонии в январе 2025 года по сравнению с январем 2024 года сократилось почти на 64%, а число смен собственника для этого типа машин сократилось по сравнению с январем прошлого года почти на 66%.
„Снижение объемов после вступления в силу автомобильного налога было ожидаемым, так как в последние месяцы 2024 года число первичных регистраций в Эстонии и число смен собственника выросло в два-три раза по сравнению с обычным. Поэтому вполне естественно, что в первые месяцы 2025 года число сделок очень сильно упадет“, - добавил Йессе.
На основе регистрации автомобилей в январе можно увидеть, что люди стали предпочитать более экономные и экологичные легковые автомобили. Например, в этом году средние значение выбросов CO2 (WLTP) и мощность по сравнению с 2024 годом снизились. Если в январе 2025 года средний показатель CO2 (WLTP) был 115 г/км, то в 2024 году средним был показатель 145 г/км.