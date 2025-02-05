ПАМЯТКА | Перебоев с электроснабжением не будет, жители Эстонии не заметят изменений

Очень маловероятным является сценарий, при котором нам придется ограничить потребление электроэнергии по утрам и вечерам. Для этого во всех странах Балтии одновременно должна пройти серия преднамеренных диверсионных атак на электроэнергетическую инфраструктуру. Это может привести к кратковременным (до 2 часов) региональным перерывам в подаче электричества.

С целью поддержания работы системы электроснабжения составлены планы, резервные планы и резервные планы для резервных планов. В целом возможны два негативных сценария: очень маловероятный и крайне маловероятный.

Похоже, очень распространен миф о том, что синхронизация обязательно приведет к отключению электричества. Это не так. Процесс подготовлен таким образом, чтобы потребители не заметили изменений.

Поскольку синхронизация хорошо спланирована, обычному человеку нет необходимости в этот день что-то специально предпринимать. Если вы привыкли готовить кофе или чай по утрам, не бойтесь делать это и утром 8 и 9 февраля. Также не нужно беспокоиться о перепадах напряжения и отключать оборудование от сети.

Например, наша энергосистема была модернизирована с помощью новых синхронных компенсаторов, которые помогают поддерживать частоту и стабильность. Кроме того, в Эстонии и в других странах Балтии имеется достаточно управляемых производственных мощностей, чтобы покрыть даже самый высокий пиковый спрос. Управляемая производственная мощность в эстонской системе достигает 1800 мегаватт, в то время как самое высокое зимнее потребление достигало 1600 мегаватт, и то только в отдельные часы. Это означает, что энергии будет достаточно даже в очень холодный зимний день. Среднее зимнее потребление составляет около 1100 MW.

Синхронизация с континентальными европейскими сетями является результатом многолетней подготовки, учитывающей все возможные риски. При поддержке Европейского союза Эстония , Латвия, Литва и Польша вложили более 1,6 миллиарда евро в развитие инфраструктуры и обеспечение плавного перехода. В Эстонии в синхронизацию были сделаны дополнительные инвестиции в размере 298 миллионов евро, что повысило надежность нашей электроэнергетической системы.

Крайне маловероятным является сценарий широкомасштабных сбоев в подаче электроэнергии. Для этого должны удаться очень масштабные одновременные кибератаки и диверсии против энергетической инфраструктуры всех стран Балтии. В такой ситуации может возникнуть необходимость перезапустить всю энергосистему, что может занять до 72 часов.

Эти два сценария действительно очень маловероятны, но спокойная готовность поможет вам справиться с любой ситуацией. Хорошие советы о том, как подготовиться к любым неожиданностям, можно найти на сайте olevalmis.ee.

Давайте не будем позволять вводить себя в заблуждение и доверимся нашим экспертам в области энергетики, которые долго и упорно готовились к этой операции.

Люди часто спрашивают, почему синхронизация должна проводиться в феврале. Причина проста – договор между основными сетевыми предприятиями, регулирующий работу диапазона, может быть прекращен только в феврале, с соответствующим уведомлением за шесть месяцев. Кроме того, в зимний период в регионе работает больше управляемых мощностей, поскольку в другое время проводится плановое техническое обслуживание.

Синхронизация усилит энергетическую безопасность Эстонии

Неизбежно найдутся те, кому не нравится, что мы покидаем сферу влияния наших соседей, и поэтому они явно заинтересованы в том, чтобы сеять и подогревать страхи, используя для этого полуправду или дезинформацию. Давайте не будем позволять вводить себя в заблуждение и доверимся нашим экспертам в области энергетики, которые долго и упорно готовились к этой операции. Синхронизация является очень важным шагом для нашей энергетической безопасности – мы разрываем последнюю энергетическую связь со страной-агрессором.

Благодаря высокому уровню поддержки со стороны Европы (75% софинансирования) мы смогли укрепить нашу энергетическую систему без увеличения сетевой платы для потребителей. Синхронизация также не повлияет на биржевую цену электроэнергии. В дальнейшем мы должны самостоятельно управлять частотой, поэтому на конечную цену электроэнергии это повлияет незначительно – на 2-3%. Это даст нашим производителям электроэнергии дополнительные средства для инвестиций, например, в оборудование для аккумулирования энергии, что позволит снова снизить расходы в будущем.

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