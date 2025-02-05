Депутат EKRE — Михалу: „Если счета подскочат до небес, у правительства есть план B? А бытовая техника не взлетит на воздух?“

Хельме, обращаясь к премьеру, начала с пояснения о том, что фракция EKRE обсуждала с рабочей группой Elering вопрос десинхронизации электрической сети Эстонии от России и последующего подключения к сети континентальной Европы.

„Однако там возник один вопрос, который так и остался без ответа. Нам сказали, что его следовало бы адресовать политикам. Поэтому сначала я объясню, откуда он появился, а затем задам сам вопрос“, — сказала Хелле-Мооника Хельме.

„Мы долго обсуждали, что в этом процессе вопрос на самом деле не в том, хватит ли электроэнергии — ее, скорее всего, будет достаточно. Вопрос в другом: сохранится ли стабильная частота и не будет ли скачков, из-за которых бытовая техника взлетит на воздух?“ — поинтересовалась депутат.

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