Депутат EKRE — Михалу: „Если счета подскочат до небес, у правительства есть план B? А бытовая техника не взлетит на воздух?“(9)
На инфочасе в Рийгикогу депутат Хелле-Мооника Хельме (EKRE) заявила, что в период десинхронизации Эстонии от российской энергосистемы цены на электричество могут резко вырасти. Она потребовала от премьера Кристена Михала (Партия реформ) ответа, есть ли у правительства план, чтобы избежать удара по потребителям. Она также выразила опасение, не приведут ли скачки частоты к тому, что бытовая техника „взлетит на воздух“.
Хельме, обращаясь к премьеру, начала с пояснения о том, что фракция EKRE обсуждала с рабочей группой Elering вопрос десинхронизации электрической сети Эстонии от России и последующего подключения к сети континентальной Европы.
„Однако там возник один вопрос, который так и остался без ответа. Нам сказали, что его следовало бы адресовать политикам. Поэтому сначала я объясню, откуда он появился, а затем задам сам вопрос“, — сказала Хелле-Мооника Хельме.
„Мы долго обсуждали, что в этом процессе вопрос на самом деле не в том, хватит ли электроэнергии — ее, скорее всего, будет достаточно. Вопрос в другом: сохранится ли стабильная частота и не будет ли скачков, из-за которых бытовая техника взлетит на воздух?“ — поинтересовалась депутат.