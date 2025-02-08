08.02.2025, 08:01
Эстонский суд вынес мужчине приговор за угрозу „Я тебя убью“(11)
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Тартуский уездный суд вынес приговор в рамках договорного производства по уголовному делу 46-летнего мужчины. В деле было два эпизода, по одному из них он угрожал свой знакомой, сказав: „С...ка, б...дь, я тебя убью“. Эта фраза вылилась для мужчины в четыре месяца лишения свободы.
Из приговора, вынесенного Тартуским уездным судом, явствует, что 26 января прошлого года около 13 часов на территории одного из домохозяйств Тартумаа у 46-летнего мужчины возник конфликт со знакомой женщиной, в ходе которого мужчина пригрозил знакомой женщине убийством, сказав: „С...ка, б...дь, я тебя убью!“.
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