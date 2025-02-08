Эстонский суд вынес мужчине приговор за угрозу „Я тебя убью“

Из приговора, вынесенного Тартуским уездным судом, явствует, что 26 января прошлого года около 13 часов на территории одного из домохозяйств Тартумаа у 46-летнего мужчины возник конфликт со знакомой женщиной, в ходе которого мужчина пригрозил знакомой женщине убийством, сказав: „С...ка, б...дь, я тебя убью!“.

„Поскольку осужденный подъехал к дому потерпевшей, вышел из собственной машины и затем стал угрожать потерпевшей, то последняя испугалась, что вложенная в слова угроза будет исполнена“, - описала произошедшее прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Ребекка Мари Кийбус. „Потерпевшая непосредственно до и после случившегося общалась с соседкой и ее партнером, и затем позвонила по номеру экстренной помощи 112. Поэтому время и обстоятельства инцидента можно было хорошо зафиксировать“, - сообщила прокурор.