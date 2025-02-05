Доминик Гашек поддержал продление отстранения сборной России по хоккею: „Соревнование стало бы рекламой российской войны“
Доминик Гашек, двукратный обладатель Кубка Стэнли, одобрил решение продлить отстранение сборной России от международных турниров. Однако он заявил, что причины, приведённые Международной федерацией хоккея (IIHF), — невозможность гарантировать безопасность, являются ложными.
Двукратный обладатель Кубка Стэнли, чешский хоккеист Доминик Гашек, в социальной сети X поддержал продление отстранения сборной России, но призвал Международную федерацию хоккея (IIHF) не искажать причины этого решения.
„Я рад, что в следующем сезоне в международном хоккее по-прежнему не будет россиян и белорусов, потому что это не позволит рекламировать российскую войну на международных соревнованиях и спасёт многие жизни. Однако официальная причина этого решения („мы не можем гарантировать безопасность“) — это полная ложь (в чем чиновники потом вам признаются в частном порядке). Они говорят так, чтобы Россия не смогла подать на них в суд. Я никогда не одобрю такое поведение по отношению к мировой хоккейной общественности. Люди не идиоты, и ложное объяснение принципиально снижает эффект от принятого решения“, — написал Гашек.
Доминик Гашек призвал IIHF „перестать врать людям“ и добавил: „Есть только одна причина, по которой россиян не допускают к соревнованиям. Если бы российские хоккеисты участвовали, соревнование превратилось бы в огромную рекламу российской войны, и из-за этого соревнования погибло бы множество людей. А этого мы не можем допустить!“
Согласно уставу ИИХФ, существуют две дополнительные возможности для восстановления участия России в молодежном чемпионате мира и Олимпийских играх: на конгрессе в мае и на заседании совета ИИХФ в октябре.
Чемпионат мира по хоккею 2026 года примут Цюрих и Фрибур (Швейцария), однако сборная России пропустит и этот турнир, и мировое первенство 2025 года, которое пройдет в Швеции и Дании. Решение о допуске россиян на Олимпийские игры в Милане может быть принято на основе рекомендаций исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК).
После полномасштабного вторжения в Украину России с поддержкой Беларуси командам последних двух стран было запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой IIHF. Россия также лишилась права на проведение чемпионата мира-2023 среди мужчин в топ-дивизионе и молодежного чемпионата мира-2023.
Летом 2022 года Россия и Беларусь пытались оспорить это решение, но их апелляции были отклонены, и отстранение осталось в силе. В марте 2023 года IIHF продлила запрет, исключив сборные обеих стран из международных турниров сезона 2023/24, включая чемпионаты мира 2023 и 2024 годов. В феврале 2024 года запрет был продлен на сезон 2024/25, что исключило участие сборной Беларуси в финальном олимпийском квалификационном раунде, состоявшемся в августе 2024 года.