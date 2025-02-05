Хоккей
05.02.2025, 14:25

Доминик Гашек поддержал продление отстранения сборной России по хоккею: „Соревнование стало бы рекламой российской войны“

 
Доминик Гашек
Доминик Гашек
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Доминик Гашек, двукратный обладатель Кубка Стэнли, одобрил решение продлить отстранение сборной России от международных турниров. Однако он заявил, что причины, приведённые Международной федерацией хоккея (IIHF), — невозможность гарантировать безопасность, являются ложными.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, чешский хоккеист Доминик Гашек, в социальной сети X поддержал продление отстранения сборной России, но призвал Международную федерацию хоккея (IIHF) не искажать причины этого решения.

„Я рад, что в следующем сезоне в международном хоккее по-прежнему не будет россиян и белорусов, потому что это не позволит рекламировать российскую войну на международных соревнованиях и спасёт многие жизни. Однако официальная причина этого решения („мы не можем гарантировать безопасность“) — это полная ложь (в чем чиновники потом вам признаются в частном порядке). Они говорят так, чтобы Россия не смогла подать на них в суд. Я никогда не одобрю такое поведение по отношению к мировой хоккейной общественности. Люди не идиоты, и ложное объяснение принципиально снижает эффект от принятого решения“, — написал Гашек.

Доминик Гашек призвал IIHF „перестать врать людям“ и добавил: „Есть только одна причина, по которой россиян не допускают к соревнованиям. Если бы российские хоккеисты участвовали, соревнование превратилось бы в огромную рекламу российской войны, и из-за этого соревнования погибло бы множество людей. А этого мы не можем допустить!“

Согласно уставу ИИХФ, существуют две дополнительные возможности для восстановления участия России в молодежном чемпионате мира и Олимпийских играх: на конгрессе в мае и на заседании совета ИИХФ в октябре.

Чемпионат мира по хоккею 2026 года примут Цюрих и Фрибур (Швейцария), однако сборная России пропустит и этот турнир, и мировое первенство 2025 года, которое пройдет в Швеции и Дании. Решение о допуске россиян на Олимпийские игры в Милане может быть принято на основе рекомендаций исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК).

После полномасштабного вторжения в Украину России с поддержкой Беларуси командам последних двух стран было запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой IIHF. Россия также лишилась права на проведение чемпионата мира-2023 среди мужчин в топ-дивизионе и молодежного чемпионата мира-2023.

Летом 2022 года Россия и Беларусь пытались оспорить это решение, но их апелляции были отклонены, и отстранение осталось в силе. В марте 2023 года IIHF продлила запрет, исключив сборные обеих стран из международных турниров сезона 2023/24, включая чемпионаты мира 2023 и 2024 годов. В феврале 2024 года запрет был продлен на сезон 2024/25, что исключило участие сборной Беларуси в финальном олимпийском квалификационном раунде, состоявшемся в августе 2024 года.

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