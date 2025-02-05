ФОТО И ВИДЕО | Представители Elering перед десинхронизацией: пока все идет по плану

В пресс-конференции участвовали председатель правления Elering Калле Килк, член правления Эркки Сапп и руководитель программы синхронизации Ханнес Конт.
Россия контролирует один из важнейших параметров
Сейчас электроэнергетическая система стран Балтии является частью объединенной электроэнергетической системы России, что представляет собой геополитическую и энергетическую угрозу безопасности. Это связано с тем, что Россия контролирует один из важнейших параметров нашей электросистемы: частоту, и, таким образом, имеет возможность влиять на работу электросистемы стран Балтии.
В субботу, 8 февраля, Эстония совместно с Латвией и Литвой отключит свою электросистему от российского диапазона частот и после тестирования в островном режиме в воскресенье, 9 февраля, подключится к диапазону частот континентальной Европы.
Зачем синхронизировать?
Во-первых, переход на синхронную работу с континентально-европейским диапазоном частот снижает риск того, что зависимость от российской энергосистемы и диапазона частот может быть использована против нас. Во-вторых, страны Балтии в политическом и социально-экономическом плане являются частью Западной Европы, поэтому вполне логично, что их электроэнергетическая система тоже является частью диапазона частот континентальной Европы. Это снизит риски, связанные с управлением системой, и повысит энергетическую безопасность жителей и предприятий Эстонии.
Помимо энергетической безопасности, это повысит международную конкурентоспособность эстонской экономики. В ходе синхронизации наряду с существующими рынками электроэнергии появятся новые рынки и продукты, что расширит возможности местных производителей электроэнергии по ее продаже.
Что означает работа стран Балтии в „островном“ режиме?
Островной режим стран Балтии — это ситуация, когда электросистема Балтийских стран функционирует независимо и не подключена ни к российской, ни к европейской континентальной частотной зоне. Работа в островном режиме начинается утром 8 февраля с отключения от российской электросети и заканчивается вечером 9 февраля синхронизацией с континентальной европейской частотной зоной. Хотя подключение к новой зоне могло бы произойти быстрее, цель испытаний — протестировать готовность энергетических систем стран Балтии к функционированию в независимом режиме.
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