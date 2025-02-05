05.02.2025, 20:25
Растет доля людей, получающих пособие на трудоспособность из-за проблем с ментальным здоровьем. Депрессия и ATH — это серьезно(5)
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В последние два года среди людей с пониженной трудоспособностью растет доля тех, кому Касса по безработице выплачивает пособие на трудоспособность в связи с психическими и поведенческими расстройствами. Однако зачастую получить оценку трудоспособности затруднительно, так как бесплатных приемов у психиатра мало.
Проблемы, обусловленные депрессией и тревожностью, возникли у 26-летней Марии (имя изменено — ред.) еще во время учебы в гимназии. Когда симптомы обострялись, девушка с трудом могла заставить себя выйти из дома. Во время учебы в университете ее состояние ухудшилось, появились суицидальные мысли, учебу пришлось бросить.
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