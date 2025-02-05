Растет доля людей, получающих пособие на трудоспособность из-за проблем с ментальным здоровьем. Депрессия и ATH — это серьезно

В последние два года среди людей с пониженной трудоспособностью растет доля тех, кому Касса по безработице выплачивает пособие на трудоспособность в связи с психическими и поведенческими расстройствами. Однако зачастую получить оценку трудоспособности затруднительно, так как бесплатных приемов у психиатра мало.