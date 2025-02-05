Новости Эстонии
05.02.2025, 20:25

Растет доля людей, получающих пособие на трудоспособность из-за проблем с ментальным здоровьем. Депрессия и ATH — это серьезно

 (5)
Многие проблемы душевного здоровья могут влиять на способность человека работать с полной нагрузкой.
Многие проблемы душевного здоровья могут влиять на способность человека работать с полной нагрузкой.
ФОТО: TA Design | Shutterstock

В последние два года среди людей с пониженной трудоспособностью растет доля тех, кому Касса по безработице выплачивает пособие на трудоспособность в связи с психическими и поведенческими расстройствами. Однако зачастую получить оценку трудоспособности затруднительно, так как бесплатных приемов у психиатра мало.

Проблемы, обусловленные депрессией и тревожностью, возникли у 26-летней Марии (имя изменено — ред.) еще во время учебы в гимназии. Когда симптомы обострялись, девушка с трудом могла заставить себя выйти из дома. Во время учебы в университете ее состояние ухудшилось, появились суицидальные мысли, учебу пришлось бросить.

О том, что пособие на трудоспособность можно получать и в случае проблем с душевным здоровьем, Мария узнала случайно от знакомого. „Я не знала, что такая возможность существует“, - сказала Мария.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (5)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии