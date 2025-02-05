Сравнение налогов на рабочую силу в странах Балтии: в Эстонии получаемая на руки минимальная зарплата самая высокая
Начало года принесло изменения в налоговуюполитику Эстонии, Латвии и Литвы. Чтобы датьобзор текущих налогов на рабочую силу и связанных с ними налоговых ставок в странах Балтии с точки зрения как работника, так и работодателя, Институт финансов Swedbank сравнил различные уровни заработной платы по странам на основе налогового бремени.
Лавина налоговых изменений в странах Балтии
В этом году в Эстонии вступило в силу несколько налоговых изменений. На зарплату повлияли, например, увеличение ставки подоходного налога с 20% до 22%, увеличение не облагаемого налогом минимума до 654 евро в месяц и увеличение минимальной заработной платы до 886 евро в месяц.
В Литве сумма не облагаемого налогом минимума была повышена до 747 евро, а минимальнаязаработная плата — до 1038 евро. В Латвии не облагаемый налогом минимум составляет 510 евро, а ставка подоходного налога была поделена на два уровня: для ежемесячного дохода до 8775 евро она составляет 25,5%, а для дохода более8775 евро — 33%.
В Эстонии самая высокая получаемая на руки минимальная зарплата
Самая низкая минимальная заработная плата в Латвии (740 евро), далее следует Эстония (886 евро), а самая высокая — в Литве (1038 евро). „Поскольку размер налогов, уплачиваемых работниками и работодателями в Литве, сильно отличается от Латвии и Эстонии, сравнение брутто-зарплат не дает правильной картины“, - подчеркнула руководитель Института финансов Swedbank Мари-Лийс Яэгер.
На руки после уплаты налогов больше всего получает работник с минимальной зарплатой в Эстонии — 810 евро, в Литве получают 777 евро, а в Латвии — 623 евро. „Хотя у людей, получающих минимальную заработную плату в Эстонии, остается больше денег по сравнению с Латвией и Литвой, это не означает, что покупательная способность эстонцев значительно выше, чем у их соседей, поскольку мы по-прежнему сталкиваемся с быстрым ростом цен“, - добавила Яэгер.
Во сколько обходится работодателю работникс чистой зарплатой в 1000 евро?
В Литве заработная плата до вычета налогов выше, поскольку большую часть налогов на рабочую силу платит работник, а работодатель несет лишь менее 2% этого бремени. Однако в Эстонии все наоборот: относительно большую часть налогов на рабочую силу платит предприниматель, что влияет не на чистую заработную плату работника, а на то, во сколько обходится компании найм такого работника.
Если сравнивать зарплатный фонд работодателей, взяв за основу одинаковуючистую зарплату, то самые высокие затраты у латвийских работодателей. Например, при чистой зарплате в 1000 евро зарплатный фонд в Латвии составит 1612,49 евро, в Эстонии — 1523,42 евро, а в Литве — 1503,22 евро. Однако при более высокой чистой зарплате в 3000 евро самый высоки зарплатный фонд в Эстонии — 5338,34 евро, в Латвии — 5319,6 евро и в Литве — 5046,45 евро.
„С первого по третий квартал 2024 года расходы на рабочую силу составили почти 14% оборота эстонских компаний, однако этот показатель сильно различался по отраслям. За последние годы затраты на рабочую силу возросли, поскольку заработная плата растет, а занятость высока, однако производительность труда снизилась. Это ухудшает конкурентоспособность эстонских компаний“, - пояснила Яэгер.