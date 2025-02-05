Сравнение налогов на рабочую силу в странах Балтии: в Эстонии получаемая на руки минимальная зарплата самая высокая

Лавина налоговых изменений в странах Балтии

В этом году в Эстонии вступило в силу несколько налоговых изменений. На зарплату повлияли, например, увеличение ставки подоходного налога с 20% до 22%, увеличение не облагаемого налогом минимума до 654 евро в месяц и увеличение минимальной заработной платы до 886 евро в месяц.

В Литве сумма не облагаемого налогом минимума была повышена до 747 евро, а минимальнаязаработная плата — до 1038 евро. В Латвии не облагаемый налогом минимум составляет 510 евро, а ставка подоходного налога была поделена на два уровня: для ежемесячного дохода до 8775 евро она составляет 25,5%, а для дохода более8775 евро — 33%.

В Эстонии самая высокая получаемая на руки минимальная зарплата

Самая низкая минимальная заработная плата в Латвии (740 евро), далее следует Эстония (886 евро), а самая высокая — в Литве (1038 евро). „Поскольку размер налогов, уплачиваемых работниками и работодателями в Литве, сильно отличается от Латвии и Эстонии, сравнение брутто-зарплат не дает правильной картины“, - подчеркнула руководитель Института финансов Swedbank Мари-Лийс Яэгер.

На руки после уплаты налогов больше всего получает работник с минимальной зарплатой в Эстонии — 810 евро, в Литве получают 777 евро, а в Латвии — 623 евро. „Хотя у людей, получающих минимальную заработную плату в Эстонии, остается больше денег по сравнению с Латвией и Литвой, это не означает, что покупательная способность эстонцев значительно выше, чем у их соседей, поскольку мы по-прежнему сталкиваемся с быстрым ростом цен“, - добавила Яэгер.

Во сколько обходится работодателю работникс чистой зарплатой в 1000 евро?

В Литве заработная плата до вычета налогов выше, поскольку большую часть налогов на рабочую силу платит работник, а работодатель несет лишь менее 2% этого бремени. Однако в Эстонии все наоборот: относительно большую часть налогов на рабочую силу платит предприниматель, что влияет не на чистую заработную плату работника, а на то, во сколько обходится компании найм такого работника.