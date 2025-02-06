06.02.2025, 05:02
Сайковский об отключении от российской энергосистемы: отставить панику! Эстония готова к любым сценариям
Апокалипсиса не будет!
ФОТО: | Delfi Meedia
Последние дни перед изменением синхронизации нашей электросистемы в СМИ распространяется целый вал апокалиптической информации, в том числе - о подготовительных мероприятиях. Во многом это похоже на ожидание цунами, и перечисление мероприятий некоторых жителей нашей страны вгоняет в панику, пишет эксперт в области электроэнергетики Валерий Сайковский.