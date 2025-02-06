Сайковский об отключении от российской энергосистемы: отставить панику! Эстония готова к любым сценариям

Начнем со специфического позитива. Лет пять назад в связи с опасениями в отношении российских атак нашей территории была проведена большая работа по приведению в порядок генераторного хозяйства и прочих важных элементов критической инфраструктуры. Многие школы и другие учреждения массового скопления людей приобрели или заменили оборудование. Автор сам в тот период провел несколько месяцев в напряжении, составляя ценовые предложения и делая необходимые технические расчеты. Это само по себе сделало нашу жизнь существенно более безопасной, а нас - хорошо подготовленными к нынешним событиям.