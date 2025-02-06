Мнение
06.02.2025, 05:02

Сайковский об отключении от российской энергосистемы: отставить панику! Эстония готова к любым сценариям

 
Апокалипсиса не будет!
Валерий Сайковский
публицист, обозреватель СМИ
Линии высоковольтного напряжения
Линии высоковольтного напряжения
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Последние дни перед изменением синхронизации нашей электросистемы в СМИ распространяется целый вал апокалиптической информации, в том числе - о подготовительных мероприятиях. Во многом это похоже на ожидание цунами, и перечисление мероприятий некоторых жителей нашей страны вгоняет в панику, пишет эксперт в области электроэнергетики Валерий Сайковский.

Попробую в очередной раз успокоить паникующих.

Начнем со специфического позитива. Лет пять назад в связи с опасениями в отношении российских атак нашей территории была проведена большая работа по приведению в порядок генераторного хозяйства и прочих важных элементов критической инфраструктуры. Многие школы и другие учреждения массового скопления людей приобрели или заменили оборудование. Автор сам в тот период провел несколько месяцев в напряжении, составляя ценовые предложения и делая необходимые технические расчеты. Это само по себе сделало нашу жизнь существенно более безопасной, а нас - хорошо подготовленными к нынешним событиям.

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