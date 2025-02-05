ЧП и криминал
05.02.2025, 13:08

ФОТО И ВИДЕО | Тартуское шоссе у Стокманн перекрыли спасатели. На месте работают саперы

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Подозрительный пакет обнаружили на подоконнике одного из зданий на Тартуском шоссе.
Подозрительный пакет обнаружили на подоконнике одного из зданий на Тартуском шоссе.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Спасательный департамент сообщил в соцсети X (бывший Twitter), что сегодня в 12:14 в Центр тревоги поступило сообщение о подозрительном пакете на подоконнике одного из зданий на Тартуском шоссе.

„Сегодня в 12:14 в центр экстренной помощи поступило сообщение о подозрительном пакете на подоконнике одного из зданий на Тартуском шоссе. Полиция совместно с службами спасения перекрыла движение на перекрестке Тартуского шоссе и Стокманна. В настоящее время саперы проверяют подозрительный предмет“.

Новость дополняется.

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