05.02.2025, 13:08
ФОТО И ВИДЕО | Тартуское шоссе у Стокманн перекрыли спасатели. На месте работают саперы(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Спасательный департамент сообщил в соцсети X (бывший Twitter), что сегодня в 12:14 в Центр тревоги поступило сообщение о подозрительном пакете на подоконнике одного из зданий на Тартуском шоссе.
„Сегодня в 12:14 в центр экстренной помощи поступило сообщение о подозрительном пакете на подоконнике одного из зданий на Тартуском шоссе. Полиция совместно с службами спасения перекрыла движение на перекрестке Тартуского шоссе и Стокманна. В настоящее время саперы проверяют подозрительный предмет“.
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