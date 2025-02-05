ФОТО И ВИДЕО | Тартуское шоссе у Стокманн перекрыли спасатели. На месте работают саперы

„Сегодня в 12:14 в центр экстренной помощи поступило сообщение о подозрительном пакете на подоконнике одного из зданий на Тартуском шоссе. Полиция совместно с службами спасения перекрыла движение на перекрестке Тартуского шоссе и Стокманна. В настоящее время саперы проверяют подозрительный предмет“.