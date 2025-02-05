Шульман объяснила, за что дочери могут не любить Владимира Путина

„Почему мы предполагаем, что там должна быть особенная семейная идиллия, что называется, по дефолту. А если нет? - говорит Шульман. - То, что счастливый отец называет дочек „эти женщины“, нам кажется, от его параноидальной закрытости. Что он так безопасность обеспечивает. Но давайте в качестве рабочей гипотезы предположим, что там могут быть отношения нехорошие“.

Далее политолог объясняет, на чем именно строится её гипотеза.

„Родители в разводе. Судя по тому, что успела рассказать Людмила Путина, пока она еще что-то рассказывала, отношения жутковатые были“, - констатирует она.

„Отец был невовлеченный, холодный и, в общем, отсутствующий. - характеризует Путина Шульман. - Маму бросил, маме изменял. Имеет параллельно другую семью, там других детей. До этого тоже какие-то связи были, может быть. Там внутри всё не так однозначно. Давайте предполагать такую возможность“.

Екатерина Шульман - политолог и публицист, специалист по темам законотворчества, создатель популярного YouTube-канала, с более чем миллионом подписчиков. С весны 2022 года проживает в Германии.

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