Таллинн запускает мониторинг успеваемости и психологического благополучия учеников переходных классов

По словам вице-мэра Таллинна Алексея Яшина, создание плана мониторинга является важным шагом в поддержке процесса перехода на обучение на эстонском языке. „Главное беспокойство родителей в этом процессе связано с академической успеваемостью их детей и их психологическим состоянием. Мы хотим получить объективную и основанную на фактических данных картину психоэмоционального состояния и уровня знаний учеников переходных классов. Это позволит нам определить наиболее эффективные меры для еще более системной поддержки как учебного процесса, так и психологического благополучия учащихся“, – подчеркнул вице-мэр. „Мы разработали программу, которая на основе данных позволяет оценить, как дети адаптируются и развиваются в условиях обучения полностью на эстонском языке. Первые результаты станут доступны уже к концу учебного года, что поможет нам проанализировать влияние первого этапа перехода и определить дальнейшие шаги“, – пояснил Яшин.

Руководитель Таллиннского департамента образования Каарел Рунду отметил, что для успешного перехода на обучение на эстонском языке необходимо иметь возможность отслеживать прогресс учеников в режиме реального времени и своевременно оказывать им поддержку. „Таллинн разработал комплексный план перехода, и программа мониторинга играет в этом процессе ключевую роль. Она не только дополняет систему подготовки учителей, разработку методических материалов и организацию языкового обучения, но и обеспечивает образовательные учреждения необходимой поддержкой в области душевногоздоровья, – сказал Рунду. – Программа позволяет получить детализированное представление о динамике успеваемости учащихся как на уровне отдельных школ, так и в масштабах всего города. Это даст нам возможность предлагать учебным заведениям адресную поддержку. Мы рады продолжить сотрудничество в этом направлении с надежными партнерами“.