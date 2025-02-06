Страховая компания объясняет, что следует знать о десинхронизации, которая произойдет в конце недели

„Потенциально наиболее неопределенное время – это именно выходные, когда Балтия уже будет отключена от российской энергосистемы, но при этом еще не подключена к континентальной Европе. Вероятность отключений электроэнергии мала, но, конечно, нельзя исключать никаких сценариев. Например, в Латвии о возможных отключениях говорят больше, чем в Эстонии“, - отметила руководитель по продуктам жилищного страхования Balcia Eesti Елизавета Дрижирук.

„Если отключения все же произойдут и приведут возникновению каких-либо ущербов, то с точки зрения Balcia это будет считаться обычным страховым случаем, хотя каждому следует проверить свой страховой договор, поскольку соответствующую компенсацию могут предусматривать не все виды страхования. Как правило, бытовая техника, поврежденная в результате отключения электроэнергии или возможных скачков напряжения, покрывается страхованием жилья, если застраховано и домашнее имущество. Аналогичным образом подобные убытки возмещаются, например, во время летних штормов, когда из-за перепадов напряжения могут выйти из строя тепловые насосы, холодильники, телевизоры или, например, подключенные к сети роботы-газонокосилки“, - сказала Дрижирук.

Дрижирук пояснила, что основная цель и принцип любого страхования – защита от „непредвиденных и неизбежных“ ситуаций. Тем не менее, по возможности стоит следить и за предупреждениями. Например, в случае уведомления о приближающейся грозе или сбоях в электроснабжении рекомендуется заранее выключить электронику или отключить ее от сети.