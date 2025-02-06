Страховая компания объясняет, что следует знать о десинхронизации, которая произойдет в конце недели
Утром в эту субботу, 8 февраля, Эстония, Латвия и Литва отключат свои энергосистемы от российской, то есть произойдет десинхронизация. Хотя энергетические компании утверждают, что это никак не должно повлиять на повседневную жизнь обычных людей, многие учреждения были предупреждены о возможных сбоях. В Латвии также сообщили, что следует быть готовыми к более продолжительному отключению электроэнергии. Эксперт страховой компании Balcia объясняет, что важно знать об этом с точки зрения страхования.
„Потенциально наиболее неопределенное время – это именно выходные, когда Балтия уже будет отключена от российской энергосистемы, но при этом еще не подключена к континентальной Европе. Вероятность отключений электроэнергии мала, но, конечно, нельзя исключать никаких сценариев. Например, в Латвии о возможных отключениях говорят больше, чем в Эстонии“, - отметила руководитель по продуктам жилищного страхования Balcia Eesti Елизавета Дрижирук.
„Если отключения все же произойдут и приведут возникновению каких-либо ущербов, то с точки зрения Balcia это будет считаться обычным страховым случаем, хотя каждому следует проверить свой страховой договор, поскольку соответствующую компенсацию могут предусматривать не все виды страхования. Как правило, бытовая техника, поврежденная в результате отключения электроэнергии или возможных скачков напряжения, покрывается страхованием жилья, если застраховано и домашнее имущество. Аналогичным образом подобные убытки возмещаются, например, во время летних штормов, когда из-за перепадов напряжения могут выйти из строя тепловые насосы, холодильники, телевизоры или, например, подключенные к сети роботы-газонокосилки“, - сказала Дрижирук.
Дрижирук пояснила, что основная цель и принцип любого страхования – защита от „непредвиденных и неизбежных“ ситуаций. Тем не менее, по возможности стоит следить и за предупреждениями. Например, в случае уведомления о приближающейся грозе или сбоях в электроснабжении рекомендуется заранее выключить электронику или отключить ее от сети.
Она добавила, что страховые компании видят в десинхронизации еще одну потенциальную опасность. Многие, прислушавшись к предупреждениям, приобрели на случай непредвиденных ситуаций электрогенераторы. Однако при использовании таких устройств крайне важно тщательно изучить инструкции по эксплуатации. „Электрогенераторы – это все же работающие двигатели, и мы видим, что часто их устанавливают некорректно. В зависимости от мощности некоторые генераторы требуют специального места установки – в отдельно стоящем здании или просто на открытом пространстве, вдали от зданий, – пояснила Дрижирук. – Генераторы представляют потенциальную пожарную опасность, а также выделяют выхлопные газы, поэтому их нельзя использовать в закрытых помещениях. Мы уже сталкивались с ситуациями, когда люди хотели запустить генератор, например, просто в гараже“.
В случае отключений электроэнергии и колебаний напряжения также важно общее состояние электросистемы здания. Новые электрические кабели, заземление и особенно современные предохранители значительно снижают риски возможных повреждений, связанных с электричеством.
Десинхронизация начнется утром 8 февраля, когда подключенные к России линии, начнут отключать сначала в Литве, после чего процесс продолжится в направлении Эстонии. К вечеру воскресенья страны Балтии уже должны быть подключены к энергосистеме континентальной Европы через соединения Литвы с Польшей.
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