Страсти вокруг трамвая в Пельгуранна. Что говорит вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван?

Желание властей Таллинна построить в районе Пельгуранна трамвайную линию вызвало много негативных откликов со стороны местных жителей. Многие местные жители не хотят, чтобы трамвайные пути проходили по улице Пухангу, потому что, по их мнению, трамвай может создавать шум и нарушать покой и безопасность жителей.