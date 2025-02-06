Экономика
06.02.2025, 08:10

Страсти вокруг трамвая в Пельгуранна. Что говорит вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван?

 (13)
Кристьян Ярван
Кристьян Ярван
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Хотя мэр Таллинна Евгений Осиновский и вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере поддерживают идею строительства трамвайной линии по улице Пухангу, другой вице-мэр Кристьян Ярван считает, что нужно рассмотреть все варианты.

Желание властей Таллинна построить в районе Пельгуранна трамвайную линию вызвало много негативных откликов со стороны местных жителей. Многие местные жители не хотят, чтобы трамвайные пути проходили по улице Пухангу, потому что, по их мнению, трамвай может создавать шум и нарушать покой и безопасность жителей.

Мэр столицы Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) объяснил во вторник на пресс-конференции, почему такой трамвайный маршрут — самое лучшее решение. Он также добавил, что к опасениям местных жителей прислушаются, а требования по шуму и вибрации будут прописаны в проекте.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (13)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии