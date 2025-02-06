06.02.2025, 08:10
Страсти вокруг трамвая в Пельгуранна. Что говорит вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван?(13)
ФОТО: | Delfi Meedia
Хотя мэр Таллинна Евгений Осиновский и вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере поддерживают идею строительства трамвайной линии по улице Пухангу, другой вице-мэр Кристьян Ярван считает, что нужно рассмотреть все варианты.
Желание властей Таллинна построить в районе Пельгуранна трамвайную линию вызвало много негативных откликов со стороны местных жителей. Многие местные жители не хотят, чтобы трамвайные пути проходили по улице Пухангу, потому что, по их мнению, трамвай может создавать шум и нарушать покой и безопасность жителей.
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