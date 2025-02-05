Президент наградит в этом году 157 человек. Среди них Кая Каллас и журналист Eesti Ekspress

„Государственные награды для нашего народа и наших сторонников за рубежом являются подтверждением ценностей, на которые опирается Эстония и которые она считает важными. Открытость и демократия, мудрость и забота, решительность и предприимчивость, упорство и даже храбрость — вот принципы, которые объединяют награжденных“, — написал президент Алар Карис в предисловии к решению о награждении государственными наградами.