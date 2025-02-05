Президент наградит в этом году 157 человек. Среди них Кая Каллас и журналист Eesti Ekspress(6)
Сегодня, 5 февраля, были объявлены имена обладателей государственных наград этого года. Всего награды получили 157 человек.
В канун Дня независимости Эстонская Республика благодарит людей, чья преданность профессиональной или общественной деятельности является важной частью истории силы и стойкости Эстонии.
„Государственные награды для нашего народа и наших сторонников за рубежом являются подтверждением ценностей, на которые опирается Эстония и которые она считает важными. Открытость и демократия, мудрость и забота, решительность и предприимчивость, упорство и даже храбрость — вот принципы, которые объединяют награжденных“, — написал президент Алар Карис в предисловии к решению о награждении государственными наградами.
Бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас награждается Орденом Государственного герба II класса за продвижение государственности. Ордена Государственного герба III класса удостоены долгое время занимавший пост государственного секретаря Таймар Петеркоп и бывший комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон.
Среди приставленных к награде работников СМИ — журналист отдела расследований Eesti Ekspress Сулев Ведлер. Полный список можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Награждение состоится 22 февраля в Таллиннской школе музыки и балета.