Эксперт об отключении от российской энергосети: в лучшем случае все пройдет хорошо, в худшем - у вас сгорит телевизор

Для того, чтобы понять, почему Эстония, Латвия и Литва в субботу 8 февраля 2025 года отключаются от энергокольца БРЭЛЛ, которое было построено еще в советское время и которое объединяет энергосистемы России, Беларуси, Эстонии, Латвии и Литвы (до 2022 года также Украины), надо понимать зачем это энергокольцо использовалось.

Уже с начала 2022 года никто из стран Балтии не покупает электричество ни в России, ни в Беларуси. Но эти страны помогают поддерживать друг между другом частоту тока в 50 Гц. Почему важна частота тока и почему после 34 лет независимости страны Балтии все еще находятся в старом советском энергокольце? Дело в том, что в электроэнергии кроме всем известных вольт и ампер есть еще и частота тока. Если вольты и амперы — это сила и мощность тока, то частота помогает приборам работать стабильно и не ломаться.