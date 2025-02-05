05.02.2025, 12:50
Эксперт об отключении от российской энергосети: в лучшем случае все пройдет хорошо, в худшем - у вас сгорит телевизор(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Эстония несколько лет готовилась к отключению от российской энергосети, поэтому все должно пройти гладко. Кроме того, выход из российского энергокольца поможет странам Балтии избавиться от риска гибридных атак со стороны России, считает финансовый аналитик Рон Лувищук.
Для того, чтобы понять, почему Эстония, Латвия и Литва в субботу 8 февраля 2025 года отключаются от энергокольца БРЭЛЛ, которое было построено еще в советское время и которое объединяет энергосистемы России, Беларуси, Эстонии, Латвии и Литвы (до 2022 года также Украины), надо понимать зачем это энергокольцо использовалось.
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