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05.02.2025, 12:50

Эксперт об отключении от российской энергосети: в лучшем случае все пройдет хорошо, в худшем - у вас сгорит телевизор

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Рон Лувищук
Рон Лувищук
Рон Лувищук
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Эстония несколько лет готовилась к отключению от российской энергосети, поэтому все должно пройти гладко. Кроме того, выход из российского энергокольца поможет странам Балтии избавиться от риска гибридных атак со стороны России, считает финансовый аналитик Рон Лувищук.

Для того, чтобы понять, почему Эстония, Латвия и Литва в субботу 8 февраля 2025 года отключаются от энергокольца БРЭЛЛ, которое было построено еще в советское время и которое объединяет энергосистемы России, Беларуси, Эстонии, Латвии и Литвы (до 2022 года также Украины), надо понимать зачем это энергокольцо использовалось.

Уже с начала 2022 года никто из стран Балтии не покупает электричество ни в России, ни в Беларуси. Но эти страны помогают поддерживать друг между другом частоту тока в 50 Гц. Почему важна частота тока и почему после 34 лет независимости страны Балтии все еще находятся в старом советском энергокольце? Дело в том, что в электроэнергии кроме всем известных вольт и ампер есть еще и частота тока. Если вольты и амперы — это сила и мощность тока, то частота помогает приборам работать стабильно и не ломаться.

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