05.02.2025, 11:24
ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Смотрите седьмой этап чемпионата Эстонии по дартсу!
Сегодня пройдет седьмой этап Лиги чемпионов Эстонского союза дартса, а финальный этап состоится 12 февраля. Прямую трансляцию можно будет посмотреть с 18:30, всем подписчикам Delfi.
Лига чемпионов Эстонского союза дартса (ЭСД) — это серия соревнований по дартсу (метанию дротиков), в которой участвуют восемь лучших игроков Эстонии. Лига состоит из семи этапов основного сезона и финального этапа.
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