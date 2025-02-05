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05.02.2025, 11:24

ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Смотрите седьмой этап чемпионата Эстонии по дартсу!

 

Сегодня пройдет седьмой этап Лиги чемпионов Эстонского союза дартса, а финальный этап состоится 12 февраля. Прямую трансляцию можно будет посмотреть с 18:30, всем подписчикам Delfi.

Лига чемпионов Эстонского союза дартса (ЭСД) — это серия соревнований по дартсу (метанию дротиков), в которой участвуют восемь лучших игроков Эстонии. Лига состоит из семи этапов основного сезона и финального этапа.

Этапы основного сезона проходят по системе плей-офф, и очки начисляются следующим образом:

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