Пациент подозреваемого во взяточничестве врача не находит себе места: „сомневаюсь в том, что мой протез качественный“

Как мы писали ранее, в 2020 году было инициировано уголовное производство в отношении ортопедов Северо-Эстонской региональной больницы (PERH ) Антса Касся, Андруса Кикаса и Максима Луговского, которых подозревали в коррупции. Врачей подозревали в нарушении требований государственных закупок, а Касся и Кикаса — в получении взятки. Кикас подозревался также в мошенничестве.

Производство по делу о нарушении требований государственных закупок было прекращено, поскольку прокуратура не смогла доказать преднамеренность действий. На этом уголовное дело в отношении Луговского было прекращено. Однако Кикас в прошлом году был признан виновным в получении взятки и мошенничестве с Кассой здоровья. Его бывший коллега по PERH Кассь, ведущий специалист в своей области, не пошел на соглашение с прокуратурой, и разбирательство по его делу продолжается.