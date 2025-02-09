09.02.2025, 08:00
Пациент подозреваемого во взяточничестве врача не находит себе места: „сомневаюсь в том, что мой протез качественный“(15)
ФОТО: | Delfi Meedia
Протез, установленный подозреваемым во взяточничестве ортопедом, несколько раз приводил пациента Тийта Ламбина в отделение неотложной помощи и на операционный стол.
Как мы писали ранее, в 2020 году было инициировано уголовное производство в отношении ортопедов Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Антса Касся, Андруса Кикаса и Максима Луговского, которых подозревали в коррупции. Врачей подозревали в нарушении требований государственных закупок, а Касся и Кикаса — в получении взятки. Кикас подозревался также в мошенничестве.
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