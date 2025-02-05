ЧП и криминал
05.02.2025, 12:26

Прокурор просит для обвиняемой в госизмене жительницы Таллинна минимум. Адвокат апеллировал к примеру с Иисусом

 
Обвиняемая Светлана Бурцева пользуется на судебных заседаниях услугами переводчика
Обвиняемая Светлана Бурцева пользуется на судебных заседаниях услугами переводчика
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Обвиняемая в государственной измене Светлана Бурцева слушала во вторник на заседании Харьюского уездного суда, как прокурор и защитник обсуждали ее прошлые дела и будущее. Прокурор находит, что подсудимая должна провести шесть лет за решеткой, а адвокат считает обвинения полностью необоснованными.

Получившую в 1994 году гражданство Эстонии по натурализации Светлану Бурцеву (58) обвиняют в нарушении международных санкций и государственной измене. А именно: проживающая в Таллинне Бурцева создавала медиаконтент для порталов Sputnik и Baltnews, которые являлись здесь пропагандистскими инструментами Кремля.

Госпрокурор Энели Лауритс сказала во вторник на очередном судебном заседании: Бурцева полностью осознавала, что тем самым она нарушает санкции, то есть ее действия позволяли российским пропагандистским изданиям получать экономическую выгоду. „Она не была простым журналистом или репортером — у нее была в эстонском отделении гораздо более важная роль. Она была координатором“, — подчеркнула Лауритс.

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