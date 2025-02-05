05.02.2025, 12:26
Прокурор просит для обвиняемой в госизмене жительницы Таллинна минимум. Адвокат апеллировал к примеру с Иисусом
ФОТО: | Delfi Meedia
Обвиняемая в государственной измене Светлана Бурцева слушала во вторник на заседании Харьюского уездного суда, как прокурор и защитник обсуждали ее прошлые дела и будущее. Прокурор находит, что подсудимая должна провести шесть лет за решеткой, а адвокат считает обвинения полностью необоснованными.
Получившую в 1994 году гражданство Эстонии по натурализации Светлану Бурцеву (58) обвиняют в нарушении международных санкций и государственной измене. А именно: проживающая в Таллинне Бурцева создавала медиаконтент для порталов Sputnik и Baltnews, которые являлись здесь пропагандистскими инструментами Кремля.
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