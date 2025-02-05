В приложении Bolt появилась возможность записывать происходящее в такси во время поездки

Услуга была запущена как для водителей такси, так и для пассажиров. Если они чувствуют себя небезопасно или некомфортно во время поездки, то могут начать записывать звук прямо в приложении Bolt и отправить эту запись в службу поддержки клиентов.

Запись звука возможна только во время активной поездки, зашифрованный аудиофайл сохраняется на телефоне клиента или водителя и автоматически удаляется через 24 часа.

Компания Bolt сможет использовать запись только в том случае, если она будет передана в службу поддержки клиентов в течение этого времени. Ни водитель, ни пассажир сами прослушать запись не могут.

Кроме того, водители и пассажиры теперь могут добавить в свой профиль имя и номер телефона контактного лица на случай, если Bolt не сможет связаться с владельцем учетной записи при возникновении чрезвычайной ситуации.

Другие функции безопасности в приложении Bolt включают, например, идентификацию водителя, обмен информацией о поездках с друзьями и семьей в режиме реального времени, а также кнопку экстренного вызова, которая позволяет пассажирам быстро уведомить центр экстренной помощи о проблеме. Кроме этого команда Bolt отслеживает отзывы пассажиров и водителей.

В Эстонии услуга таксоизвоза доступна в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Хаапсалу, Йыхви, Кохтла-Ярве, Курессааре, Раквере, Вильянди, Выру и на Хийумаа.

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