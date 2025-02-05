Налоговая начинает рассылать сообщения о земельном налоге

В течение февраля НТД уведомит налогоплательщиков по электронной почте или текстовым сообщением о составлении налогового уведомления. Получив сообщение, Вы можете ознакомиться с налоговым уведомлением в среде э-услуг e-MTA, выбрав Налоги – Земельный налог – Уведомления о земельном налоге и данные о земле.

Срок уплаты первой части платежа земельного налога – 31 марта. Срок уплаты остальной части платежа – 1 октября. В этом году домовладельцы по-прежнему будут иметь право на налоговую льготу на землю под домом.

Что изменилось по земельному налогу в этом году?

Изменились налоговые ставки многих местных самоуправлений. Налоговые ставки на участок земли жилого или сельскохозяйственного назначения, включающий в себя приусадебный участок в этом году составят от 0,1–1%. Налоговая ставка доходной сельскохозяйственной земли осталась на прежнем уровне от 0,1–0,5%. Однако налоговые ставки на землю с иным целевым назначением в этом году составят от 0,1–2%. С налоговыми ставками, установленными местными самоуправлениями на 2025 год, можно ознакомиться на сайте НТД.

Изменилась предельная ставка повышения земельного налога, то есть так называемый защитный механизм. Защитный механизм предназначен для того, чтобы налог на земельный участок не увеличивался слишком резко по сравнению с прошлым годом. В 2025 году земельный налог для каждой кадастровой единицы увеличится по сравнению с прошлым годом до 50% или 20 евро в случае, если на земельный участок не будут применяться налоговые освобождения или льготы. Если по сравнению с земельным налогом прошлого года рост на 50% составит менее 20 евро, то сумма земельного налога увеличится на 20 евро. Если же кадастровая единица имеет налоговые освобождения или льготы, то земельный налог, подлежащий уплате в 2025 году, может отличаться и более чем на 50% или 20 евро по сравнению с суммой налога за прошлый год.