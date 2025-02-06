Директор секонд-хенда: если раньше на кражах попадались наркоманы и подростки, то теперь — вполне приличные люди

„Мы, как обычно, зашли в магазин и сразу направились в детский отдел — он находится достаточно далеко от касс. За плечами — рюкзак, обычный, я постоянно хожу именно в этот магазин с ним, и вопросов не возникало. Но в этот раз я стала наблюдать, как продавец подозрительно смотрит на меня. Но не придала значения, — говорит одна из постоянных покупательниц Kilomax. — Через пару минут ко мне подошла сотрудница и сделала замечание, что с рюкзаками к ним нельзя, нужно оставить в камере хранения. Я отказалась — у меня и ноутбук, и все документы в рюкзаке. Проще уж не заходить в такие места“.