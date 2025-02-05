05.02.2025, 14:50
DELFI В БРЮССЕЛЕ | Кристен Михал о поиске денег на нашу оборону: сроки поджимают
ФОТО: IMAGO/Le Pictorium/Scanpix
Memo. До Яанова дня осталось 140 дней. К этому времени необходимо ответить на самый важный вопрос: найдутся ли деньги на оборону Европы, в том числе Эстонии, и если найдутся, то где именно.
Что происходит? Главы государств и правительств стран Евросоюза собрались на первую встречу после возвращения в Белый дом Дональда Трампа, который настаивает на том, чтобы Еваропа тратила больше денег на свою безопасность.
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