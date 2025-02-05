DELFI В БРЮССЕЛЕ | Кристен Михал о поиске денег на нашу оборону: сроки поджимают

Что происходит? Главы государств и правительств стран Евросоюза собрались на первую встречу после возвращения в Белый дом Дональда Трампа , который настаивает на том, чтобы Еваропа тратила больше денег на свою безопасность.

Мнение Эстонии. „Картина в целом выглядит лучше, чем можно было предположить“, — сказал премьер-министр Кристен Михал. Состоялась открытая, конкретная дискуссия о деньгах, которые есть и которые предстоит изыскать. Нужны ли дополнительные деньги на оборону и в каком количестве? Да, конечно, нужны — согласились почти все участники встречи. Где и как их взять? Идеи есть, но все они причиняют политикам головную боль.