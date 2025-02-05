Госконтроль: цель получить место в доме социального попечения за среднюю пенсию становится нереальной

В ходе реформы системы социального попечения, вступившей в силу 1 июля 2023 года, за первые полтора года в систему было вложено около 100 миллионов евро государственных средств, что действительно сначала привело к снижению расходов на содержание людей в домах социального попечения. Если в предшествовавшем реформе 2022 году средний размер собственного участия составлял 78% от общей суммы расходов, то, например, к концу 2023 года этот показатель снизился до 61%. В то же время скажем, по состоянию на 1 апреля 2024 года по оценкам каждый третий человек не мог покрыть свое самофинансирование ни за счет собственной пенсии, ни за счет пособия, выплачиваемого местными властями до уровня средней пенсии.

Сопутствующий реформе рост цен на места в домах социального попечения был стремительным и плохо спрогнозированным, что делает достижение цели – обеспечить доступность места в доме социального попечения для средней пенсии – нереальным для государства и для органов местного самоуправления. Министерство социальных дел сильно недооценило рост цен, что вызывает беспокойство с точки зрения управления государственными расходами. При подготовке реформы Министерство социальных дел исходило из того, что после ее вступления в силу стоимость услуг домов социального попечения будет расти в среднем на 3% в год. Но собранные данные показывают, что в период с сентября 2023 года по июль 2024 года 75% поставщиков услуг повысили цены в среднем на 15%. Если учесть и то, что многие поставщики услуг повысили цены непосредственно перед вступлением реформы в силу, то неточность прогноза усиливается еще больше. В некоторых домах социального попечения уровень цен выше даже на 35-40%. Во время подготовки реформы системы социального попечения Министерство социальных дел указывало на то, что прогнозы слишком оптимистичны и что сама реформа приведет к ускоренному росту цен.