Госконтроль: цель получить место в доме социального попечения за среднюю пенсию становится нереальной
Нынешнюю модель финансирования услуг домов социального попечения в Эстонии необходимо изменить, поскольку сохранение прежней модели делает нереальным обещание „места в доме социального попечения за среднюю пенсию“, считает Государственный контроль. Поскольку органы местного самоуправления имеют мало возможностей контролировать цены на услуги и рост расходов, трудно достичь целей реформы системы социального попечения, избежав при этом необоснованно высокой траты государственных средств.
Главным мотивом реформы системы социального попечения было стремление сделать место в доме социального попечения доступным для получателя средней пенсии. Цель должна была достигаться таким образом, чтобы собственный вклад людей в стоимость проживания в доме социального попечения снизился и остался в дальнейшем на уровне 50% от общей стоимости расходов по оплате услуг.
В ходе реформы системы социального попечения, вступившей в силу 1 июля 2023 года, за первые полтора года в систему было вложено около 100 миллионов евро государственных средств, что действительно сначала привело к снижению расходов на содержание людей в домах социального попечения. Если в предшествовавшем реформе 2022 году средний размер собственного участия составлял 78% от общей суммы расходов, то, например, к концу 2023 года этот показатель снизился до 61%. В то же время скажем, по состоянию на 1 апреля 2024 года по оценкам каждый третий человек не мог покрыть свое самофинансирование ни за счет собственной пенсии, ни за счет пособия, выплачиваемого местными властями до уровня средней пенсии.
Сопутствующий реформе рост цен на места в домах социального попечения был стремительным и плохо спрогнозированным, что делает достижение цели – обеспечить доступность места в доме социального попечения для средней пенсии – нереальным для государства и для органов местного самоуправления. Министерство социальных дел сильно недооценило рост цен, что вызывает беспокойство с точки зрения управления государственными расходами. При подготовке реформы Министерство социальных дел исходило из того, что после ее вступления в силу стоимость услуг домов социального попечения будет расти в среднем на 3% в год. Но собранные данные показывают, что в период с сентября 2023 года по июль 2024 года 75% поставщиков услуг повысили цены в среднем на 15%. Если учесть и то, что многие поставщики услуг повысили цены непосредственно перед вступлением реформы в силу, то неточность прогноза усиливается еще больше. В некоторых домах социального попечения уровень цен выше даже на 35-40%. Во время подготовки реформы системы социального попечения Министерство социальных дел указывало на то, что прогнозы слишком оптимистичны и что сама реформа приведет к ускоренному росту цен.
В модель финансирования реформы заложен своего рода эффект резиновой ленты, когда объем государственного финансирования должен автоматически догонять рост цен на услуги, иначе цель реформы – сделать дома социального попечения доступными для среднего пенсии – не будет достигнута. Поставщикам услуги гарантируется фиксированный уровень возмещения затрат за счет государственного финансирования, но поскольку рост расходов не контролируется государством и местными властями, содержание такой системы в долгосрочной перспективе может оказаться непосильным. Министерство социальных дел надеется, что рост цен будет сдерживаться рыночной конкуренцией, однако в модели финансирования не предусмотрено никаких мер, способных повлиять на это. Учитывая, что мест оказания услуг не хватает, а спрос превышает предложение, быстрый рост цен, вероятно, продолжится.
Мест в домах социального попечения стало больше, и это улучшило доступность услуги, но нехватка мест по-прежнему остается проблемой. С начала 2023 года по май 2024 года максимальное количество койко-мест в домах социального попечения увеличилось на 580 мест, что составляет рост на 5%. В то же время, численность людей в домах социального попечения росло немного быстрее – на 9%, что говорит о высоком спросе и увеличении заполняемости домов. Наличие мест варьируется по регионам. Уровень цен выше и нехватка мест ощущается наиболее остро в Харьюмаа, где, например, на одного пенсионера по старости мест в домах социального попечения в пять раз меньше, чем в Пылвамаа.
Хотя увеличение числа работников социального попечения является одной из причин роста цен, тот факт, что теперь на одного клиента приходится больше специалистов, является положительным моментом, который, как ожидается, поможет улучшить качество обслуживания. Число специалистов в домах социального попечения увеличилось на 15%.
Госконтроль рекомендует Министерству социальных дел искать пути гармонизации финансирования услуг на муниципальном уровне. Органы местного самоуправления получили в рамках реформы системы социального попечения дополнительные средства, однако распределение этих средств между муниципалитетами с учетом целей реформы не происходит равномерно. Фонд выравнивания доходов учитывает прогнозируемую стоимость услуг домов социального попечения, но не учитывает стоимости услуг, оказываемых на дому, а также прочих услуг. В то же время приоритет развития услуги на дому является государственным приоритетом в области социального попечения, и министерство рассчитывает на то, что дополнительные денежные средства, выделенные органам местного самоуправления, также будут использованы для предложения услуги на дому.
Госконтроль рекомендует министру социальной защиты пересмотреть модель финансирования услуг домов социального попечения и сделать ее более устойчивой в отношении неконтролируемого роста цен, уменьшить бюрократию в модели финансирования соответствующих услуг и искать пути выравнивания системы финансирования органов местного самоуправления. В своем ответе на аудиторский отчет министр социальной защиты указала, что Министерство социальных дел вместе со сторонами, осуществляющими реформу в сфере социального попечения, планирует в 2025 году определить проблемные области, требующие срочного вмешательства, включая решение проблем, отмеченных в аудите Госконтроля. Исходя из этого будут планироваться необходимые действия на ближайшее будущее. По словам министра социальной защиты, более глубокая оценка воздействия первых результатов реформы системы социального попечения будет завершена во второй половине 2026 года.