ГРАФИКИ | Оппозиция в два раза популярнее коалиции, работой правительства недовольно большинство жителей Эстонии

Последние обобщенные результаты отражают период опроса с 6 января по 2 февраля, в котором приняли участие 4001 гражданин Эстонской Республики, достигший избирательного возраста.

Поддержка партии Isamaa за неделю выросла на 1,2 процентных пункта, а с середины декабря увеличилась в общей сложности на 4,6 процентных пункта. Поддержка Партии реформ снизилась на 3,5 процентных пункта с начала декабря. Поддержка EKRE за неделю не изменилась. Преимущество Isamaa над Партией реформ составляет 14 процентных пунктов, а EKRE отстает от Партии реформ на 1 процентный пункт.

За тройкой лидеров следуют Центристская партия (14,3%) и Социал-демократическая партия (СДПЭ, 11,5%), а самую низкую поддержку среди парламентских партий имеет партия Eesti 200 (2,6%).

Коалиционные партии поддерживают 31,1% респондентов, оппозиционные — 61,3%. Общая поддержка коалиционных партий никогда не была столь низкой с начала 2019 года.

Раз в месяц, помимо партийных предпочтений, респондентов просят высказать свое мнение о деятельности правительства и премьер-министра. Согласно последним результатам, 27% респондентов считают, что правительство справляется со своей работой очень хорошо или довольно хорошо, а 68% респондентов считают, что правительство справляется со своей работой довольно плохо или очень плохо. 27% респондентов одобряют, но 49% респондентов не одобряют то, как Кристен Михал справляется со своей работой на посту премьер-министра.

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