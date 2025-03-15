Другие виды
15.03.2025, 10:00

СЕГОДНЯ НА DELFI TV | На бойцовском вечере The League VIII состоятся 16 поединков, два из которых за пояс WBC

 
Начало в 18:30
Руслан Митяев выиграл последний восьмиместный турнир The League.
Руслан Митяев выиграл последний восьмиместный турнир The League.
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

В эту субботу в ледовом холле „Тондираба“ состоится бойцовский вечер The League VIII, который будет транслироваться в прямом эфире на Delfi TV. Трансляция доступна только для подписчиков Delfi. Начало мероприятия — в 18:30, ориентировочное завершение — в 23:35.

Главными поединками вечера станут два титульных поединка по муай-тай за европейские пояса WBC. В одном из них на ринг выйдет Руслан Митяев, который будет сражаться перед домашней публикой, а в другом — Сигрид Капанен.

В Эстонии эксклюзивным правом на вручение чемпионских поясов тайского бокса от Всемирного боксерского совета (WBC) обладает Кевин Ренно. На ноябрьском турнире The League VII титул чемпиона Балтии WBC разыгрывался между Алланом Волосатых и литовцем Мартином Ясюнасом, в итоге пояс достался последнему.

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