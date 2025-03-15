15.03.2025, 10:00
СЕГОДНЯ НА DELFI TV | На бойцовском вечере The League VIII состоятся 16 поединков, два из которых за пояс WBC
Начало в 18:30
ФОТО: | Delfi Meedia
В эту субботу в ледовом холле „Тондираба“ состоится бойцовский вечер The League VIII, который будет транслироваться в прямом эфире на Delfi TV. Трансляция доступна только для подписчиков Delfi. Начало мероприятия — в 18:30, ориентировочное завершение — в 23:35.
Главными поединками вечера станут два титульных поединка по муай-тай за европейские пояса WBC. В одном из них на ринг выйдет Руслан Митяев, который будет сражаться перед домашней публикой, а в другом — Сигрид Капанен.
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