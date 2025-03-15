15.03.2025, 10:00
ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Кровавые бои в Ласнамяэ: кто окажется сильнее на The League VIII и унесёт чемпионские пояса?
ФОТО: | Delfi Meedia
В ледовом холле „Тондираба“ проходит бойцовский вечер The League VIII. Прямую трансляцию ведёт Delfi TV, но доступна она только для подписчиков. Начало мероприятия — в 18:30, завершение ожидается в 23:35.
Главными поединками вечера станут два титульных поединка по муай-тай за европейские пояса WBC. В одном из них на ринг выйдет Руслан Митяев, который будет сражаться перед домашней публикой, а в другом — Сигрид Капанен.
В Эстонии эксклюзивным правом на вручение чемпионских поясов тайского бокса от Всемирного боксерского совета (WBC) обладает Кевин Ренно. На ноябрьском турнире The League VII титул чемпиона Балтии WBC разыгрывался между Алланом Волосатых и литовцем Мартином Ясюнасом, в итоге пояс достался последнему.
Уже подписаны?