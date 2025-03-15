ФОТО и ВИДЕО | Кровавые бои The League VIII в Ласнамяэ: Роман Митяев отправил грузина в нокаут за считанные секунды, а его брат Руслан выиграл титул WBC техническим нокаутом
На бойцовском гала-вечере The League VII, прошедшем в ледовом холле „Тондираба“, главными событиями стали два титульных поединка WBC. Сигрид Капанен завоевала пояс чемпионки Европы по тайскому боксу WBC, а 18-летний Руслан Митяев защитил честь Эстонии, оставив в стране международный титул WBC по тайскому боксу.
Главными поединками вечера станут два титульных поединка по муай-тай за европейские пояса WBC. В одном из них на ринг выйдет Руслан Митяев, который будет сражаться перед домашней публикой, а в другом — Сигрид Капанен.
В Эстонии эксклюзивным правом на вручение чемпионских поясов тайского бокса от Всемирного боксерского совета (WBC) обладает Кевин Ренно. На ноябрьском турнире The League VII титул чемпиона Балтии WBC разыгрывался между Алланом Волосатых и литовцем Мартином Ясюнасом, в итоге пояс достался последнему.