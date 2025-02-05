БОЙЦОВСКАЯ КАРТА | Главным событием вечера The League VIII станут два титульных поединка за пояс чемпиона Европы WBC по тайскому боксу

В Эстонии эксклюзивным правом на вручение чемпионских поясов тайского бокса от Всемирного боксерского совета (WBC) обладает Кевин Ренно. На ноябрьском турнире The League VII титул чемпиона Балтии WBC разыгрывался между Алланом Волосатых и литовцем Мартином Ясюнасом, в итоге пояс достался последнему.

19-летний Руслан Митяев (6 побед, 2 поражения) выступит в категории до 76,2 кг против чешского бойца Доменико Насветтера (23 года, 19 побед, 12 поражений). 22-летняя Сигрид Капанен, уроженка Вильянди, которая на последнем турнире The League впечатляюще нокаутировала шведку Лизу Ларссон, еще не знает своей соперницы для титульного боя в категории до 67 кг.

Организаторам турнира сложнее договариваться о титульных поединках, так как соперника должен одобрить WBC, что усложнило поиск оппонентки для Капанен. Первоначально они предложили англичанку, чемпионку другой организации, но она отказалась, затем была ирландка, которая получила одобрение, но после недавнего поражения WBC сочло ее неподходящей. В данный момент рассматриваются другие варианты.

Кевин Ренно отметил, что поиск соперницы для Капанен стал сложнее после ее недавних ярких побед, включая нокаут шведки и победу над англичанкой, а также ее мощные удары, которые заставляют задуматься многих потенциальных противниц.

„Дело в том, что она в последние годы выступала очень уверенно. Наши бои доступны в интернете, и видно, как она в прошлый раз нокаутировала шведку, до этого отправила на настил англичанку, а еще раньше серьезно потрепала итальянку, которой потом пришлось зашивать губу. Видео с Сигрид заставляют многих задуматься. Она в отличной форме и невероятно мощная“.

В общей бойцовской карте турнира The League VIII будет три женских поединка. После двухлетнего перерыва в ринг вернется Астрид Джоанна Гренц, а также состоится эстонское противостояние между Маарьей Ыквой и Айсель Агаевой.

Предварительная бойцовская карта:

Мейнкард

1. Астрид Йоханна Грентс vs Михаэла Главачикова (Чехия), -59 кг, Муай Тай