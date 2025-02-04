„Трибунал для Путина“ будет создан на основе Совета Европы

"Нет никаких сомнений, что Путин совершил преступление агрессии, то есть решил напасть на другую страну, посягнуть на суверенитет и территориальную целостность Украины. Он совершенно открыто говорил об этом", - указала Каллас. По ее мнению, даже если президент США Дональд Трамп добьется проведения мирных переговоров с Владимиром Путиным, работу с трибуналом необходимо будет продолжать "для привлечения виновных к ответственности и для справедливого мира в Украине".

Специальный трибунал будет создан на основе Совета Европы, в группу его основателей входит 41 государство, и Каллас призвала остальные страны присоединиться к этой инициативе. "Видя, что происходит в мире, каждая страна заинтересована в том, чтобы это международное право развивалось дальше и чтобы существовали четкие правила для привлечения виновных к ответственности", - сказала глава дипломатии Евросоюза.

"Мы не можем допустить, чтобы преступление агрессии осталось безнаказанным, - сказала верховная представительница ЕС по иностранным делам. - Спецтрибунал - это также часть давления на Путина и его режим, чтобы они прекратили эту войну. Это сигнал другим агрессорам и тем, кто намеревается напасть на соседние страны. Вот почему эти сигналы важны, а кто с кем разговаривает, конечно, каждый решает сам".

"Создание Специального трибунала по преступлению агрессии в рамках Совета Европы позволит нашим международным партнерам, в частности, Украине и Европейскому Союзу, в полной мере использовать наш опыт и знания в области защиты прав человека и верховенства права на всем континенте", - заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе во вторник, 4 февраля, в Брюсселе на брифинге, посвященном 13-й встрече Основной группы по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

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