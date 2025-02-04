Правда ли, что главный раввин Польши осудил участие Зеленского в церемонии годовщины освобождения Освенцима?
В январе 2025 года в Рунете разошлась цитата, приписываемая главному раввину Польши Михаэлю Шудриху: ему якобы было бы „позорно“ находиться на одном мероприятии с президентом Украины. Сообщалось также, что польские раввины бойкотировали церемонию. Об этом рассказала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Мы проверили подлинность цитаты.
28 января в русскоязычных Telegram-каналах появились сообщения, согласно которым польские раввины устроили акцию протеста в связи с участием Владимира Зеленского в церемонии годовщины освобождения концентрационного лагеря Освенцим. В постах утверждается, что главы религиозных общин бойкотировали часть мероприятий, где присутствовал украинский президент. При этом, согласно каналу Swiss vatnik (60 000 просмотров на момент написания этого разбора), главный раввин Польши Михаэль Шудрих якобы сказал: „Я считаю позорным находиться на одном мероприятии с человеком, являющимся предводителем нацистского режима. Стыдно, что страну, солдаты которой освобождали Освенцим в 1945 году, власти в Варшаве решили не приглашать на 80-летие этого освобождения“.Изначально большой популярности в Рунете эта цитата не получила. Так, аналогичные посты появились в Telegram-каналах „Голос Мордора“ (38 000 просмотров), „Zuben_co Новости“ (31 000), „Кремлёвский пересмешник“ (17 000), „Медведь“ (15 000), „Неудаща“ (13 000), „Авдеевка.ру“ (6800) и „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация“ (6800). Среди СМИ о предполагаемых словах Шудриха написало издание „Военное обозрение“.Однако 31 января слова польского раввина на своём брифинге процитировала Мария Захарова. Официальный представитель МИД РФ заявила: „Появление Зеленского в Освенциме вызвало негодование в еврейских религиозных кругах Польши. Главный раввин польского государства Михаэль Шудрих сказал, что их представители сочли позором находиться на одном мероприятии с диктатором, у которого есть ручные нацисты. Благодарю Михаэля Шудриха за это гражданское мужество“. Соответствующий пост появился и в её Telegram-канале (46 000 просмотров). Вскоре Захарову процитировали ТАСС, „Комсомольская правда“, RT, „Вести“, „Аргументы и факты“, „Москва 24“, Lenta.ru, „Аргументы недели“, „Взгляд“, EADaily и другие СМИ. О предполагаемом высказывании Шудриха написал официальный аккаунт МИД РФ в соцсети X.
27 января 2025 года в Польше прошли памятные мероприятия в честь 80-летней годовщины освобождения узников нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). На церемонию приехали выжившие пленники концлагеря, а также высокопоставленные представители нескольких десятков стран, среди которых король Великобритании Карл III, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, король Испании Филипп VI, а также президент Украины. Накануне посол России в Варшаве Сергей Андреев заявлял, что российские дипломаты не будут присутствовать на церемонии. „Теоретически мы бы могли там, конечно, появиться, но присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему“, — пояснил он. Лагерь был освобождён 27 января 1945 года советскими войсками 59-й и 60-й армий 1-го Украинского фронта.
Михаэль Йосеф Шудрих — главный раввин Польши с 2004 года. В ранних постах о якобы сказанных им словах с осуждением Зеленского в качестве доказательства приводился 27-секундный англоязычный ролик с фирменной символикой британского телеканала Sky News. В переводе на русский текст в ролике выглядел так:
„Польские раввины выразили протест в связи с участием Зеленского в церемонии, приуроченной к годовщине освобождения Освенцима.Главы религиозных общин бойкотировали некоторые мероприятия, на которых присутствовал президент Украины. Главный раввин Польши Михаэль Шудрих заявил: „Для еврея было бы позором стоять в месте, ставшем свидетелем этой трагедии, рядом с человеком, в услужении у которого есть нацистский полк““
Для начала „Проверено“ постаралось найти первоисточник этого ролика. Мы изучили официальный сайт Sky News, а также его аккаунты на разных площадках (X, YouTube, Instagram и Facebook), но не обнаружили там каких-либо следов статей с распространяемой цитатой Шудриха или вирусного видео. Более того, мы сравнили его с последними короткими видеосюжетами телеканала и нашли некоторые отличия. Хотя оформление вирусной записи в целом довольно похоже на публикации Sky News, в ней используется немного другой шрифт, что особенно заметно по буквам g и m. Также в ролике о раввине на синем фоне надписи отсутствует характерный для стилистики канала цветовой переход (ниже подчёркнуто жёлтым).
Наиболее ранняя публикация с вирусным видео, которую „Проверено“ смогло найти по ключевым словам, вышла 28 января в 15:45 по московскому времени в прокремлёвском Telegram-канале „Одесса zа победу!“ (6600 просмотров). Этот ресурс уже неоднократно упоминался в наших разборах в качестве первоисточника распространения сфабрикованных антиукраинских фото, видео и скриншотов.
„Проверено“ не удалось найти интересующую нас цитату Шудриха о Зеленском в авторитетной польской или другой зарубежной прессе. Сам раввин, который якобы говорил о том, как позорно было бы присутствовать на одном мероприятии с украинским президентом, в церемонии участвовал. Государственный музей Аушвиц-Биркенау вёл прямую 7-часовую трансляцию на своём YouTube-канале, и на отметке 05:47:21 с трубления в шофар (еврейский церемониальный рог) начался заключительный акт церемонии. Затем прозвучала поминальная еврейская молитва — Кадиш, которую, среди прочих раввинов, прочитал и Шудрих. Примерно через 20 минут на записи показано, как Зеленский ставит свечку в память о погибших жертвах.
Таким образом, нет никаких доказательств того, что главный раввин Польши со своими коллегами осуждал присутствие Зеленского на церемонии 80-летней годовщины освобождения Освенцима. Изначально новость об этом появилась в пророссийском Telegram-канале, ранее не раз пойманном на публикации дезинформации. Видео якобы от Sky News, которое послужило доказательством, отсутствует на ресурсах этого телеканала и имеет признаки фальсификации.
Итог: Фейк