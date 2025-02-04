Правда ли, что главный раввин Польши осудил участие Зеленского в церемонии годовщины освобождения Освенцима?

27 января 2025 года в Польше прошли памятные мероприятия в честь 80-летней годовщины освобождения узников нацистского концентрационного лагеря Аушвиц -Биркенау (Освенцим). На церемонию приехали выжившие пленники концлагеря, а также высокопоставленные представители нескольких десятков стран, среди которых король Великобритании Карл III, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, король Испании Филипп VI, а также президент Украины . Накануне посол России в Варшаве Сергей Андреев заявлял , что российские дипломаты не будут присутствовать на церемонии. „Теоретически мы бы могли там, конечно, появиться, но присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему“, — пояснил он. Лагерь был освобождён 27 января 1945 года советскими войсками 59-й и 60-й армий 1-го Украинского фронта.

Михаэль Йосеф Шудрих — главный раввин Польши с 2004 года. В ранних постах о якобы сказанных им словах с осуждением Зеленского в качестве доказательства приводился 27-секундный англоязычный ролик с фирменной символикой британского телеканала Sky News. В переводе на русский текст в ролике выглядел так:

„Польские раввины выразили протест в связи с участием Зеленского в церемонии, приуроченной к годовщине освобождения Освенцима.Главы религиозных общин бойкотировали некоторые мероприятия, на которых присутствовал президент Украины. Главный раввин Польши Михаэль Шудрих заявил: „Для еврея было бы позором стоять в месте, ставшем свидетелем этой трагедии, рядом с человеком, в услужении у которого есть нацистский полк““

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Для начала „Проверено“ постаралось найти первоисточник этого ролика. Мы изучили официальный сайт Sky News, а также его аккаунты на разных площадках (X, YouTube, Instagram и Facebook), но не обнаружили там каких-либо следов статей с распространяемой цитатой Шудриха или вирусного видео. Более того, мы сравнили его с последними короткими видеосюжетами телеканала и нашли некоторые отличия. Хотя оформление вирусной записи в целом довольно похоже на публикации Sky News, в ней используется немного другой шрифт, что особенно заметно по буквам g и m. Также в ролике о раввине на синем фоне надписи отсутствует характерный для стилистики канала цветовой переход (ниже подчёркнуто жёлтым).

Наиболее ранняя публикация с вирусным видео, которую „Проверено“ смогло найти по ключевым словам, вышла 28 января в 15:45 по московскому времени в прокремлёвском Telegram-канале „Одесса zа победу!“ (6600 просмотров). Этот ресурс уже неоднократно упоминался в наших разборах в качестве первоисточника распространения сфабрикованных антиукраинских фото, видео и скриншотов.

„Проверено“ не удалось найти интересующую нас цитату Шудриха о Зеленском в авторитетной польской или другой зарубежной прессе. Сам раввин, который якобы говорил о том, как позорно было бы присутствовать на одном мероприятии с украинским президентом, в церемонии участвовал. Государственный музей Аушвиц-Биркенау вёл прямую 7-часовую трансляцию на своём YouTube-канале, и на отметке 05:47:21 с трубления в шофар (еврейский церемониальный рог) начался заключительный акт церемонии. Затем прозвучала поминальная еврейская молитва — Кадиш, которую, среди прочих раввинов, прочитал и Шудрих. Примерно через 20 минут на записи показано, как Зеленский ставит свечку в память о погибших жертвах.

Таким образом, нет никаких доказательств того, что главный раввин Польши со своими коллегами осуждал присутствие Зеленского на церемонии 80-летней годовщины освобождения Освенцима. Изначально новость об этом появилась в пророссийском Telegram-канале, ранее не раз пойманном на публикации дезинформации. Видео якобы от Sky News, которое послужило доказательством, отсутствует на ресурсах этого телеканала и имеет признаки фальсификации.

Итог: Фейк

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