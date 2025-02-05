Ида-Вирумаа - мальчик для битья. Как долго мы еще будем виноваты во всех бедах?

К северо-востоку всегда имелось повышенное внимание со стороны государства. Нам не доверяют. Нас подозревают. Нас опасаются. Об этом принято молчать, не модно акцентировать внимание на негативе со стороны остальной Эстонии. Куда правильнее напоминать всем, как несколько лет назад к нам вдруг хлынули министры и стройными рядами отправились президенты. С целью показать остальной Эстонии, что Ида-Вирумаа - ее часть, что мифы о нелояльности и нерешаемых проблемах - всего лишь мифы.