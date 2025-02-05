Ида-Вирумаа - мальчик для битья. Как долго мы еще будем виноваты во всех бедах?

Приходится признать, что Ида-Вирумаа, несмотря на попытки перестать быть бельмом на глазу остальной Эстонии, продолжает оставаться мальчиком для битья.
К северо-востоку всегда имелось повышенное внимание со стороны государства. Нам не доверяют. Нас подозревают. Нас опасаются. Об этом принято молчать, не модно акцентировать внимание на негативе со стороны остальной Эстонии. Куда правильнее напоминать всем, как несколько лет назад к нам вдруг хлынули министры и стройными рядами отправились президенты. С целью показать остальной Эстонии, что Ида-Вирумаа - ее часть, что мифы о нелояльности и нерешаемых проблемах - всего лишь мифы.
Сюда переехал Фонд интеграции, здесь построили здание Академии внутренней обороны, а на обсуждения „Базар“ приезжал президент Алар Карис. Президент Керсти Кальюлайд так вообще целую неделю проработала в Нарве!