ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1077-й день) | ISW: российские войска несут значительные потери, но темпы их продвижения снижаются

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила в интервью проекту „Суспільне“, что Украина до сих пор не обсуждала с США необходимость проведения выборов до конца 2025 года, но, если этот вопрос возникнет, Киев готов к его обсуждению.

Посол Украины в США: Киев не обсуждал с Вашингтоном возможные выборы в Украине до конца года, но готов к диалогу

По данным властей, от удара также пострадали 170 квартир, где выбиты окна и двери.

„Почти все сотрудники службы по делам детей получили ранения. В отделе социальной защиты, где работает больше всего женщин, много пострадавших. Пострадали сотрудники медицинского училища“, — говорится в сообщении городского совета. Среди госпитализированных девушка 14 лет, она находится в тяжелом состоянии.

По словам Синегубова, россияне ударили баллистической ракетой „Искандер“ по городскому совету, а также по многоэтажным жилым домам. Он утверждает, что в этом месте нет ни одного военного объекта.

Начальник областной полиции Сергей Болвинов сообщил , что Ангелина и Александра, погибли на месте. Старшая, Ангелина, была беременна. Они пришли в паспортный стол для оформления документов.

Позже в прокуратуре уточнили, что среди жертв — трое мужчин в возрасте 43, 61 и 68 лет, а также две девушки 18 и 19 лет.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил , что число пострадавших от ракетного удара по Изюму выросло до 55 человек, в том числе трое детей — девушки 14 и 16 лет и шестилетний мальчик.

Удар пришелся по административному зданию, также были повреждены находящиеся рядом жилые дома. В результате погибли пять человек. „Военных здесь не было. Это здания, в которых работали наши службы: налоговая, соцзащита, казначейство. Погибли гражданские люди, видимо, они были у паспортного стола“, — заявил мэр города Валерий Марченко.

„Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023-24 годах, наша позиция заключалась в том, что для этого необходимо прекратить боевые действия. Во время войны мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию и выдвижению кандидатур“, — сказал дипломат.

Маркарова также сказала, что посольство Украины в США работает над серией встреч между командами Зеленского и Трампа, и это занимает „некоторое время“.

1 февраля специальный посланник президента Трампа по вопросам российско-украинской войны генерал Кит Келлог заявил, что США хотят, чтобы в Украине прошли выборы, особенно если будет заключено соглашение о „перемирии“.

„В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Я считаю, что это очень важно. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом и заключается прелесть сильной демократии, когда у вас есть более одного человека, который потенциально может баллотироваться“, — сказал Келлог.

В начале января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов в Украине будет возможно только после окончания войны или после изменений в законодательстве.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина может провести выборы в этом году, если прекратятся боевые действия и будут созданы надежные гарантии безопасности, которые будут сдерживать Россию от возобновления агрессии.

„В Украине все понимают, что это [выборы] нельзя сделать до тех пор, пока не закончится война, или не придется менять законодательство. Я верю, что выборы состоятся сразу после окончания военного положения. Это по закону. Или парламентариям нужно собраться и изменить законодательство, что будет очень сложно сделать, потому что общество против“, — сказал Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

По данным агентства Reuters, Вашингтон уже поднимал перед украинскими чиновниками вопрос о проведении выборов в 2023 и 2024 годах.