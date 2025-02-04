ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1077-й день) | ISW: российские войска несут значительные потери, но темпы их продвижения снижаются
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
В результате удара по Изюму погибли пять человек
Российские военные нанесли удар баллистической ракетой по центральной части города Изюм, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Удар пришелся по административному зданию, также были повреждены находящиеся рядом жилые дома. В результате погибли пять человек. „Военных здесь не было. Это здания, в которых работали наши службы: налоговая, соцзащита, казначейство. Погибли гражданские люди, видимо, они были у паспортного стола“, — заявил мэр города Валерий Марченко.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что число пострадавших от ракетного удара по Изюму выросло до 55 человек, в том числе трое детей — девушки 14 и 16 лет и шестилетний мальчик.
Позже в прокуратуре уточнили, что среди жертв — трое мужчин в возрасте 43, 61 и 68 лет, а также две девушки 18 и 19 лет.
Начальник областной полиции Сергей Болвинов сообщил, что Ангелина и Александра, погибли на месте. Старшая, Ангелина, была беременна. Они пришли в паспортный стол для оформления документов.
По словам Синегубова, россияне ударили баллистической ракетой „Искандер“ по городскому совету, а также по многоэтажным жилым домам. Он утверждает, что в этом месте нет ни одного военного объекта.
Большинство пострадавших — сотрудники налоговой инспекции, Службы по делам детей, Департамента Государственной исполнительной службы, Медицинского колледжа и других учреждений.
„Почти все сотрудники службы по делам детей получили ранения. В отделе социальной защиты, где работает больше всего женщин, много пострадавших. Пострадали сотрудники медицинского училища“, — говорится в сообщении городского совета. Среди госпитализированных девушка 14 лет, она находится в тяжелом состоянии.
По данным властей, от удара также пострадали 170 квартир, где выбиты окна и двери.
В Минобороны РФ удар не комментировали.
Посол Украины в США: Киев не обсуждал с Вашингтоном возможные выборы в Украине до конца года, но готов к диалогу
Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила в интервью проекту „Суспільне“, что Украина до сих пор не обсуждала с США необходимость проведения выборов до конца 2025 года, но, если этот вопрос возникнет, Киев готов к его обсуждению.
„Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023-24 годах, наша позиция заключалась в том, что для этого необходимо прекратить боевые действия. Во время войны мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию и выдвижению кандидатур“, — сказал дипломат.
Маркарова также сказала, что посольство Украины в США работает над серией встреч между командами Зеленского и Трампа, и это занимает „некоторое время“.
1 февраля специальный посланник президента Трампа по вопросам российско-украинской войны генерал Кит Келлог заявил, что США хотят, чтобы в Украине прошли выборы, особенно если будет заключено соглашение о „перемирии“.
„В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Я считаю, что это очень важно. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом и заключается прелесть сильной демократии, когда у вас есть более одного человека, который потенциально может баллотироваться“, — сказал Келлог.
В начале января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов в Украине будет возможно только после окончания войны или после изменений в законодательстве.
Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина может провести выборы в этом году, если прекратятся боевые действия и будут созданы надежные гарантии безопасности, которые будут сдерживать Россию от возобновления агрессии.
„В Украине все понимают, что это [выборы] нельзя сделать до тех пор, пока не закончится война, или не придется менять законодательство. Я верю, что выборы состоятся сразу после окончания военного положения. Это по закону. Или парламентариям нужно собраться и изменить законодательство, что будет очень сложно сделать, потому что общество против“, — сказал Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.
По данным агентства Reuters, Вашингтон уже поднимал перед украинскими чиновниками вопрос о проведении выборов в 2023 и 2024 годах.
Еще в мае 2023 года президент ПАСЕ Тини Кокс заявил, что Украина должна провести свободные и честные выборы, пусть они будут не идеальными в условиях военного положения. В конце августа того же года американский сенатор-республиканец Линдси Грэм во время визита в Киев заявил, что в следующем году в Украине должны состояться выборы.
В Кремле раскритиковали идею Трампа о помощи Киеву в обмен на редкоземельные металлы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал президента США Дональда Трампа не оказывать помощь Украине, комментируя его предложение помогать Киеву в обмен на доступ к редкоземельным ресурсам.
Трамп 3 февраля заявил, что собирается заключить с властями Украины соглашение, по которому Киев будет получать американскую помощь в обмен на редкоземельные металлы. „Мы стремимся заключить соглашение с Украиной, в рамках которого они будут обеспечивать то, что мы им даем, своими редкоземельными металлами и другими вещами“, — сказал Трамп. Издание Financial Times еще в ноябре писало, что в разработанном в Киеве „плане победы“ на случай возвращения Трампа в Белый дом предусмотрели возможность того, что Украина поделится с западными партнерами важнейшими природными ресурсами.
„Наверное, если называть вещи своими именами, это предложение покупать помощь. То есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе. Лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта“, — сказал 4 февраля Песков.
В Москве с самого начала войны призывают Запад не помогать Украине, заявляя, что эта помощь лишь затянет сроки конфликта, но не повлияет на его исход. До сих пор в Кремле прямо не критиковали ни одно из заявлений Трампа по поводу Украины.
Слова Трампа также подвергли критике в ЕС. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал идею президента США „эгоистичной и эгоцентричной“, выразив мнение, что украинские ресурсы следует использовать для финансирования восстановления страны после войны.
NYT: Украина готова работать с США по сделкам с редкоземельными минералами — если будут гарантии безопасности
Украина ранее заявляла, что США, поддерживая ее военные усилия, могут получить доступ к таким богатствам страны, как литий и уран, комментирует предложение Дональда Трампа New York Times.
Накануне американский президент заявил, хочет получать из Украины редкоземельные металлы в обмен на военную помощь. „Мы хотим заключить сделку с Украиной, по которой они будут получать то, что мы им даем, за счет своих редкоземельных металлов и других вещей“, — сказал Трамп.
Украина богата редкоземельными минералами, такими как литий, уран и титан. Выражая интерес к редкоземельным минералам, Трамп подхватывает предложение, которое изначально поступило от президента страны Владимира Зеленского, считает NYT.
Зеленский говорил, что помощь в защите Украины отвечает экономическим интересам Америки, поскольку его страна богата критически важными минералами, которые могут стимулировать промышленность США.
Отвечая на заявление Трампа, высокопоставленный украинский чиновник заявил в понедельник вечером, что Украина готова работать с США по сделкам с редкоземельными минералами — при условии, что США предоставят достаточные гарантии безопасности, чтобы эти ресурсы не попали в руки России, пишет NYT.
Украина планировала подписать соглашение с администрацией Джо Байдена в конце прошлого года о сотрудничестве в области добычи и переработки полезных ископаемых, отмечает издание. Однако украинские власти отложили подписание соглашения, ожидая вступления Трампа в должность, чтобы заключить с ним соглашение.
В декабре делегация правительства Украины встретилась с американскими бизнесменами в Вашингтоне, представив потенциальные деловые сделки, которые включали приобретение лицензий на добычу критически важных полезных ископаемых, утверждает NYT, ссылаясь на презентацию, с которой удалось ознакомиться изданию.
Рада ратифицировала соглашение с Великобританией, Киев получит 2 млрд фунтов
Как сообщил в своем телеграм-канале депутат Рады от парламентской фракции „Голос“ Ярослав Железняк, Верховная Рада ратифицировала рамочное соглашение с Великобританией об официальной кредитной поддержке развития обороноспособности Украины. По его словам, законопроект поддержали 245 депутатов.
По условиям соглашения, Киев получит около 2 млрд фунтов на закупку систем ПВО и ракет для них.
Законопроект ранее одобрило правительство Украины. Об этом31 января сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
31 января сообщил, что правительство одобрило законопроект о ратификации рамочного соглашения между Украиной и Великобританией.
В середине января премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев впервые за время своей работы во главе правительства. Он подписал с президентом Владимиром Зеленским договор, который на Даунинг-стрит назвали „знаковым столетним партнерством“ с Украиной.
Документ формализовал помощь, которую Лондон уже оказал Киеву, в нем также содержатся новые обязательства, которые берет на себя Великобритания: соглашение „усилит военное сотрудничество в области морской безопасности и создаст новые принципы работы для укрепления безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях и предотвращения российской агрессии“, сообщил тогда британский МИД.
Британия уже предоставила Украине помощь на 12,8 млрд фунтов стерлингов (более 15 млрд долларов) и обязалась предоставлять по 3 млрд фунтов (3,7 млрд долларов) военной помощи каждый год — „столько, сколько это будет нужно“.
ISW: российские войска несут значительные потери, но темпы их продвижения снижаются
Американский Институт изучения войны (ISW) в своем ежедневном обзоре отмечает, что в январе 2025 года российские войска продолжали нести большие потери на фронте, несмотря на снижение темпов продвижения по сравнению с концом прошлого года.
Ссылаясь на сводку Министерства обороны Украины от 3 февраля, согласно которой в январе 2025 года российские войска понесли потери в 48 240 человек, ISW отмечает, что это второй по величине потерь месяц с начала вторжения в 2022 году. Первым стал декабрь прошлого года, когда, по данным украинского министерства обороны, российские потери составили 48 670 человек.
По геолокационным данным, которые проанализировали аналитики ISW, в январе российские войска заняли 498 кв. км территории в Украине и Курской области — примерно 16 кв. км в день. По имеющимся данным, потери россиян составили примерно 96 человек на квадратный километр захваченной территории.
По оценкам ISW, в декабре 2024 года российские войска в общей сложности заняли 593 кв. км территории. „Сокращение захваченной территории примерно на 100 кв. км в период с декабря 2024 года по январь 2025 года в сочетании с аналогичным ежемесячным уровнем потерь указывает на то, что российские силы несут такие же высокие потери, несмотря на меньшее количество территориальных достижений в краткосрочной перспективе“, — пишут аналитики института.
Ранее ISW отмечал, что темпы продвижения российских войск с ноября по декабрь 2024 года замедлились.
По оценке ISW, российское военное командование, вероятно, мирилось с рекордным уровнем потерь личного состава ради более значительных территориальных приобретений. Однако пока не ясно, готова ли Россия нести такие потери и дальше, если темпы продвижения российских войск и дальше будут снижаться в ходе наступления на более укрепленные населенные пункты, например на Покровск.
Украинские СМИ: Сырский еще в январе приказал отправить в сухопутные войска 50 тысяч военных других родов войск
Как сообщает „Украинская правда“ со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ, главнокомандующий украинской армией Александр Сырский еще 11 января подписал приказ, по которому около 50 тысяч военнослужащих всех родов и видов войск будут переведены в Сухопутные войска для пополнения боевых бригад с целью начала процесса ротаций.
Ссылаясь на оценку New York Times, издание отмечает, что это примерно 20% всех украинских военных, находящихся сейчас на фронте — ранее NYT подсчитала, что на фронте находится 250 тысяч украинских и 400 тысяч российских военных.
„Нам нужно это сделать, чтобы запустить механизм ротаций. Того ресурса, который сейчас учится в учебных центрах, хватает только на минимальное пополнение подразделений, а не на полноценное обеспечение боевой компоненты. А благодаря этим перемещениям между войсками, а также рекрутингу, мы сможем это сделать“, — утверждает источник „Украинской правды“.
В начале года в украинской прессе много писали о переводе в Сухопутные войска специалистов высокой квалификации. 14 января (то есть уже после приказа Сырского, если верить источнику „Украинской правды“) Генштаб ВСУ заявил, что не планирует переводить в пехоту военных авиаспециалистов.
В заявлении ВСУ тогда было сказано, что главком запретил перемещение специалистов высокотехнологичных специальностей и тех, которые прошли подготовку за рубежом на иностранной военной технике.
Вместе с тем отдельные категории личного состава ВВС, как и других родов войск усиливают сухопутные и десантно-штурмовые войска после подготовки в учебных центрах.
В конце прошлого года представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что все рода войск в ВСУ направляют людей в сухопутные части, и ВВС не являются исключением, поскольку это второй по численности род войск в армии.
Военные КНДР не участвуют в боевых действиях с середины января, заявляют в Сеуле
Северокорейские войска, судя по всему, не участвуют в боевых действиях в Курской области из-за больших потерь, сообщает AFP со ссылкой на южнокорейскую разведку.
„Похоже, что с середины января северокорейские войска, дислоцированные в Курской области России, не участвуют в боевых действиях“, — цитирует агентство заявление Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS).
На прошлой неделе газета New York Times сообщала со ссылкой на американские и украинские источники, что военных КНДР отвели с линии фронта в связи с потерями.
Издание писало, что их не наблюдали на передовой около двух недель, то есть примерно с середины января.
Собеседники издания допускали, что решение об отводе могло быть временным.
Западные источники ранее говорили Би-би-си, что в Курской области к середине января могло погибнуть около тысячи северокорейских военнослужащих.
Оккупационные власти заявили об атаке беспилотника на школьный автобус
„В Васильевском муниципальном округе зафиксирована прицельная атака вражеского БПЛА по школьному автобусу“, — утверждает глава оккупированной Россией части Запорожской области Евгений Балицкий.
Украинские власти не комментировали его заявление, Би-би-си не может его проверить.
Согласно заявлению Балицкого, „серьезно пострадал водитель автобуса“ — „он находится в тяжелом состоянии“. „Еще пять детей получили осколочные ранения“, — утверждает глава оккупационных властей.
Глава МАГАТЭ прибыл с визитом в Украину
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что прибыл в Украину в 11-й раз с начала полномасштабного российского вторжения.
„Во время моего 11-го визита в Украину с начала войны я отправляюсь на подстанцию „Киевская“, критически важную для безопасности украинской атомной энергетики, чтобы оценить ущерб и помочь предотвратить ядерную аварию“, — написал он в соцсети X.
„Все более хрупкая сеть представляет собой растущий риск для всех АЭС, а не только для Запорожской АЭС“, — добавил он.
Как ранее сообщали в МАГАТЭ, в Киеве у Гросси также запланированы переговоры с украинским руководством.