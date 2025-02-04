Продавцы газа с марта вновь повышают цены

Руководитель портфеля Elenger Кристофер Вяхи объясняет рост цен на газ быстрым истощением запасов в Европе и обязательством пополнять их в течение лета.

Последний раз компания Elenger повышала цены на газ в январе, до этого цена составляла 0,59 евро за кубический метр.

Цена пакета газа для дома с изменяемой ценой Alexela меняется каждый месяц, как следует из названия пакета, и также стабильно повышается небольшими шагами, начиная с 0,599 евро в ноябре.

По словам Кристофера Вяхи, цена на газ на мировом рынке в настоящее время имеет тенденцию к росту, но трудно предсказать, будет ли она продолжаться.

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