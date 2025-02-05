05.02.2025, 10:10
Электричество подорожает? Свет отключат на два дня? Важные вопросы про отключение от российской энергосети(3)
Отвечает энергетик
ФОТО: | Delfi Meedia
Уже 8 февраля Эстония отключится от российской электросистемы и подключится к электросети материковой Европы. Такой переход вызывает беспокойство у многих - особенно после слов премьер-министра на пресс-конференции о том, что при худшем сценарии нам может грозить 72 часа без электричества. Эксперт в сфере энергетики, вице-президент Союза инженеров Эстонии Игорь Крупенский рассказал RusDelfi о том, стоит ли запасаться свечами и что вообще представляет собой этот переход.
Что произойдет технически? Как это будет выглядеть? Будут прокладывать провода или просто переключат условный рубильник?
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