Электричество подорожает? Свет отключат на два дня? Важные вопросы про отключение от российской энергосети

Что произойдет технически? Как это будет выглядеть? Будут прокладывать провода или просто переключат условный рубильник?

Тут чуть более сложный процесс, чем условное „включать“ или „выключать“. Сначала мы отключимся от общей сети с Россией и Беларусью, так называемого кольца БРЭЛЛ, потом каждая страна Балтии - Эстония, Латвия, Литва, попробует держать чистоту самостоятельно, и уже после этого мы подключимся к континентальной европейской сети. Весь процесс займет пару дней, и уже 9 февраля мы будем подключены к континентальной системе. Что касается прокладки кабелей, то это уже все сделано.