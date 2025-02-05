Экономика
05.02.2025, 10:10

Электричество подорожает? Свет отключат на два дня? Важные вопросы про отключение от российской энергосети

 (3)
Отвечает энергетик
Анна Тамм
Энергетик Игорь Крупенский
Энергетик Игорь Крупенский
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Уже 8 февраля Эстония отключится от российской электросистемы и подключится к электросети материковой Европы. Такой переход вызывает беспокойство у многих - особенно после слов премьер-министра на пресс-конференции о том, что при худшем сценарии нам может грозить 72 часа без электричества. Эксперт в сфере энергетики, вице-президент Союза инженеров Эстонии Игорь Крупенский рассказал RusDelfi о том, стоит ли запасаться свечами и что вообще представляет собой этот переход.

Что произойдет технически? Как это будет выглядеть? Будут прокладывать провода или просто переключат условный рубильник?

Тут чуть более сложный процесс, чем условное „включать“ или „выключать“. Сначала мы отключимся от общей сети с Россией и Беларусью, так называемого кольца БРЭЛЛ, потом каждая страна Балтии - Эстония, Латвия, Литва, попробует держать чистоту самостоятельно, и уже после этого мы подключимся к континентальной европейской сети. Весь процесс займет пару дней, и уже 9 февраля мы будем подключены к континентальной системе. Что касается прокладки кабелей, то это уже все сделано.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии