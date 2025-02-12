На днях начнется подача декларации! Но посчитать, сколько вам вернут, вы можете уже сейчас

15 февраля начнется подача налоговых деклараций. И чем ближе заветная дата, тем сильнее любопытство: получу ли я в этом году какой-либо возврат и если да - то сколько?
В этом году многие жители Эстонии возврат подоходного не получат вообще или получат в гораздо меньшем объеме, а все потому, что налоговые льготы были отменены. В списках льгоников больше нет родителей двух и более детей, а также тех, кто выплачивает проценты по жилищному кредиту. Кроме того, свой необлагаемый налогом доход нельзя будет, как в прежние годы, передать супругу/супруге.
Но все-таки кое-какие вычеты из своих доходов вы можете сделать. Кроме того, воспользовавшись инструкцией RusDelfi, можно уже сейчас посчитать, вернут ли вам и какую именно сумму.
Итак, приступим к подсчетам.