Чем ближе 15 февраля, тем сильнее любопытство: получу ли я в этом году какой-либо возврат и если да - то сколько?
Чем ближе 15 февраля, тем сильнее любопытство: получу ли я в этом году какой-либо возврат и если да - то сколько?
ФОТО: Delfi Meedia
Новости Эстонии
07.02.2025, 09:20

Льгот лишили, но переплаченный подоходный налог вернут. Вы можете его подсчитать, не дожидаясь 15 февраля!

 
Пошаговая инструкция со скриншотами из НТД!

15 февраля начнется подача налоговых деклараций. И чем ближе заветная дата, тем сильнее любопытство: получу ли я в этом году какой-либо возврат и если да - то сколько?

В этом году многие жители Эстонии возврат подоходного не получат вообще или получат в гораздо меньшем объеме, а все потому, что налоговые льготы были отменены. В списках льгоников больше нет родителей двух и более детей, а также тех, кто выплачивает проценты по жилищному кредиту. Кроме того, свой необлагаемый налогом доход нельзя будет, как в прежние годы, передать супругу/супруге.

Но все-таки кое-какие вычеты из своих доходов вы можете сделать. Кроме того, воспользовавшись инструкцией RusDelfi, можно уже сейчас посчитать, вернут ли вам и какую именно сумму.

Итак, приступим к подсчетам.

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