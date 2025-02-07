Льгот лишили, но переплаченный подоходный налог вернут. Вы можете его подсчитать, не дожидаясь 15 февраля!

В этом году многие жители Эстонии возврат подоходного не получат вообще или получат в гораздо меньшем объеме, а все потому, что налоговые льготы были отменены. В списках льгоников больше нет родителей двух и более детей, а также тех, кто выплачивает проценты по жилищному кредиту. Кроме того, свой необлагаемый налогом доход нельзя будет, как в прежние годы, передать супругу/супруге.