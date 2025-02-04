В прошлом году э-резиденты учредили в Эстонии рекордное количество компаний

По словам министра экономики и промышленности Эркки Кельдо, в ближайшие годы необходимо продолжать активное развитие программы э-резидентства, чтобы она смогла полностью реализовать свой потенциал в наращивании эстонской экономики. „Каждый евро, вложенный в успех э-резидентства, уже сейчас приносит Эстонии не менее 8 евро. За десять лет э-резидентство сделало Эстонию известным цифровым государством, и в будущем нам необходимо усилить свое конкурентное преимущество как лучшей в Европе бизнес-среды с целью привлечения в Эстонию новых компаний э-резидентов, платящих налоги“, – сказал Кельдо.

В прошлом году количество новых э-резидентов увеличилось на 11 484, что на 3% больше, чем годом ранее. В 2024 году э-резидентами было создано рекордное количество компаний – 4818, что также на 5% больше, чем в 2023 году (предыдущий рекорд был установлен в 2021 году, когда было создано 4712 компаний). Больше всего новых эстонских компаний учредили э-резиденты, имеющие гражданство Испании (711), Украины (387), Турции (305) и Германии (299). Граждане этих же стран также возглавляют рейтинг новых участников программы.

По оценке руководителя программы э-резидентства Лийны Вахтрас, юбилейный год программы ознаменовался позитивной динамикой. „Мы ясно видим, что в результате нашей постоянной работы предприниматели все чаще выбирают Эстонию: учредителем каждой пятой компании, основанной в Эстонии в прошлом году, является э-резидент, и компаний было основано больше, чем когда-либо прежде. Помимо количества, мы должны сосредоточиться и на качестве, то есть на росте компаний в Эстонии, чтобы их налоговые поступления и вклад в эстонскую экономику со временем продолжали расти“, – отметила Вахтрас.