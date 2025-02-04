В прошлом году э-резиденты учредили в Эстонии рекордное количество компаний
В 2024 году э-резиденты учредили 4818 новых эстонских компаний, или в среднем 400 новых компаний в месяц, что больше, чем когда-либо прежде. За год э-резиденты и их предприятия принесли в государственную казну в общей сложности 66,8 миллионов евро в виде налогов на рабочую силу и подоходного налога с дивидендов, а также государственных пошлин за ходатайство о получении эстонской цифровой ID-карты и учреждение предприятия.
По словам министра экономики и промышленности Эркки Кельдо, в ближайшие годы необходимо продолжать активное развитие программы э-резидентства, чтобы она смогла полностью реализовать свой потенциал в наращивании эстонской экономики. „Каждый евро, вложенный в успех э-резидентства, уже сейчас приносит Эстонии не менее 8 евро. За десять лет э-резидентство сделало Эстонию известным цифровым государством, и в будущем нам необходимо усилить свое конкурентное преимущество как лучшей в Европе бизнес-среды с целью привлечения в Эстонию новых компаний э-резидентов, платящих налоги“, – сказал Кельдо.
В прошлом году количество новых э-резидентов увеличилось на 11 484, что на 3% больше, чем годом ранее. В 2024 году э-резидентами было создано рекордное количество компаний – 4818, что также на 5% больше, чем в 2023 году (предыдущий рекорд был установлен в 2021 году, когда было создано 4712 компаний). Больше всего новых эстонских компаний учредили э-резиденты, имеющие гражданство Испании (711), Украины (387), Турции (305) и Германии (299). Граждане этих же стран также возглавляют рейтинг новых участников программы.
По оценке руководителя программы э-резидентства Лийны Вахтрас, юбилейный год программы ознаменовался позитивной динамикой. „Мы ясно видим, что в результате нашей постоянной работы предприниматели все чаще выбирают Эстонию: учредителем каждой пятой компании, основанной в Эстонии в прошлом году, является э-резидент, и компаний было основано больше, чем когда-либо прежде. Помимо количества, мы должны сосредоточиться и на качестве, то есть на росте компаний в Эстонии, чтобы их налоговые поступления и вклад в эстонскую экономику со временем продолжали расти“, – отметила Вахтрас.
Она добавила, что именно на этом сосредоточена новая стратегия программы на 2026–2029 годы, работа над которой будет завершена осенью этого года. „Если спросить, каких именно э-резидентов мы хотим видеть в Эстонии, то основное внимание направлено на компании, у которых уже есть действующий бизнес и потенциал немедленно нанять работников в Эстонии. Для этого нам необходимо сделать процесс учреждения предприятия более быстрым и удобным, разработать бескарточную программу и усовершенствовать экосистему бизнес-услуг“, – пояснила Вахтрас. В качестве положительного примера компании э-резидента, вносящей вклад в эстонскую экономику, руководитель программы приводит PRNEWS – платформу контент-маркетинга, созданную э-резидентом из Украины. Сегодня в ее эстонском офисе работает 21 человек, а всего в шести странах, включая Украину, Армению, Польшу, Бельгию и США, трудится команда из 58 сотрудников. Оборот компании вырос в 2024 году на 30%, достигнув 5,2 миллиона евро, что в три раза превышает средний показатель по рынку. В 2024 году компания PRNEWS заплатила в общей сложности более 375 000 евро налогов на рабочую силу. С учетом набора новых сотрудников и повышения заработной платы, запланированных на 2025 год, компания ожидает, что налоги на рабочую силу, уплачиваемые эстонскому государству, увеличатся на 50%.
„Э-резидентство позволило мне создать компанию в самой удобной и прозрачной бизнес-среде в мире. Эстония теперь стала местом расположения нашей штаб-квартиры и центром притяжения талантов из многих стран. Мы гордимся тем, что наша онлайн-платформа используется в 109 странах и что она укрепляет репутацию Эстонии как цифрового государства“, – сказал основатель и член правления компании PRNEWS Александр Сторожук.
В 2024 году налоговые поступления в государственную казну от предприятий э-резидентов составили 63,6 миллиона евро. В прошлом году основная часть налоговых поступлений – 71%, то есть 45 миллионов евро, пришлась на налоги на рабочую силу. Остальные 29% были собраны за счет подоходного налога юридических лиц (в основном с дивидендов), общая сумма которого, поступившая от эстонских компаний э-резидентов, составила 18 миллионов евро. Общие расходы на программу э-резидентства всех государственных учреждений составили в 2024 году 7,5 миллионов евро.
Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставления иностранным гражданам безопасного доступа к эстонским государственным электронным услугам. За прошедшие годы э-резидентами стали более 121 600 человек (не считая аннулированных статусов) из 185 стран. В настоящее время действуют более 59 000 цифровых ID-карт э-резидентов с пятилетним сроком действия.
За годы существования программы э-резиденты учредили и стали соучредителями более 33 800 эстонских предприятий. Общий прямой экономический эффект от программы э-резидентства для государства (налоги на рабочую силу и налог на дивиденды, а также государственные пошлины) составил 274 миллиона евро. Программа приносит государству также косвенные доходы благодаря высокой репутации Эстонии, росту числа эстонских компаний, обслуживающих э‑резидентов, и инвестициям.
В основе определения экономического эффекта программы лежит утвержденная на государственном уровне модель, которая учитывает уплаченные эстонскими компаниями э-резидентов налоги на рабочую силу и подоходный налог юридических лиц (в основном с дивидендов). Предприятиями э-резидентов считаются такие эстонские предприятия, в которых роль э-резидента в предприятии установлена в момент учреждения или в течение 90 дней после него, а статус э-резидента иностранного гражданина, вошедшего в предприятие, должен быть установлен до учреждения предприятия.