В Швеции произошла стрельба в школе. Есть пострадавшие

Aftonbladet со ссылкой на полицию пишет о пяти раненых, передает „Медуза“.

Сотрудник магазина, расположенного рядом со школой, рассказал журналистам, что слышал „пять коротких взрывов“

Несколько десятков учеников вместе с учителями смогли укрыться в соседнем ресторане, им не разрешают его покидать. По словам учеников, в школу вошел „человек в маске“.

По данным местных СМИ, ближайшие больницы перешли на усиленный режим работы в связи с возможным прибытием пострадавших.

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