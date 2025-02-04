04.02.2025, 16:12
В Швеции произошла стрельба в школе. Есть пострадавшие
Aftonbladet со ссылкой на полицию пишет о пяти раненых, передает „Медуза“.
Сотрудник магазина, расположенного рядом со школой, рассказал журналистам, что слышал „пять коротких взрывов“
Несколько десятков учеников вместе с учителями смогли укрыться в соседнем ресторане, им не разрешают его покидать. По словам учеников, в школу вошел „человек в маске“.
По данным местных СМИ, ближайшие больницы перешли на усиленный режим работы в связи с возможным прибытием пострадавших.