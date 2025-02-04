За рубежом
04.02.2025, 16:12

В Швеции произошла стрельба в школе. Есть пострадавшие

 
ФОТО: KICKI NILSSON | AFP

В шведском городе Эребру произошла стрельба в школе, сообщает местное издание Aftonbladet. Информацию о стрельбе подтвердил министр юстиции Швеции Гуннар Стремер. Он назвал ситуацию „очень серьезной“.

Aftonbladet со ссылкой на полицию пишет о пяти раненых, передает „Медуза“.

Сотрудник магазина, расположенного рядом со школой, рассказал журналистам, что слышал „пять коротких взрывов“

Несколько десятков учеников вместе с учителями смогли укрыться в соседнем ресторане, им не разрешают его покидать. По словам учеников, в школу вошел „человек в маске“.

По данным местных СМИ, ближайшие больницы перешли на усиленный режим работы в связи с возможным прибытием пострадавших.

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