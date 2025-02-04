Крушение самолета в Вашингтоне: в авиакатастрофе погибла эмигрантка из Латвии и ее сын-фигурист

Как отмечает RUS.LSM.lv, супруг Виталий Кей, работающий программистом, остался с тремя детьми. Известно, что супруги закончили Латвийский университет.

Илья выступал под американизированным именем Шон (Sean Kay) и мечтал об олимпийской карьере. Вместе с матерью он возвращался из тренировочного лагеря в Канзасе.

Фигурным катанием занимались также два его младших брата и старшая сестра.

Юлия работала медсестрой и специально брала ночные смены, чтобы оплатить занятие детей спортом. Дети обучались на дому, чтобы эффективнее распоряжаться временем, необходимым для тренировок.

Вместе с Ильей погибла и его партнерша по фигурному катанию и ровесница Эджела Янг. Они стали самыми юными жертвами катастрофы в Вашингтоне.

Напомним, всего в ней погибли 67 человек — 60 пассажиров и 4 члена экипажа Bombardier CRJ700 компании American Airlines, а также трое военных в столкнувшемся с ним вертолете Black Hawk.

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