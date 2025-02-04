ЧП и криминал
04.02.2025, 18:45

Выложили видео издевательств в соцсеть. Обвиняемые в жестоком убийстве несовершеннолетние признали свою вину

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Оба подростка признали себя виновными в убийстве 59-летнего мужчины. На снимке обвиняемый К.К. в наручниках, справа сидит прокурор Тоомас Койтмяэ.
Оба подростка признали себя виновными в убийстве 59-летнего мужчины. На снимке обвиняемый К.К. в наручниках, справа сидит прокурор Тоомас Койтмяэ.
ФОТО: Ago Tammik | Delfi Meedia

„Какие бы спекуляции мы ни услышали в суде, оправдания такому убийству нет“, — подчеркнул прокурор Тоомас Койтмяэ на сегодняшнем открытии заседания. Он обвиняет двух подростков в убийстве.

Сегодня, 4 февраля, в Пярнуском уездном суде начался судебный процесс над убийцами из Таммисте. „[Вменяемое] преступление является одновременно ужасным и особенным“, — заявил в зале суда прокурор Тоомас Койтмяэ.

Речь идет об инциденте, потрясшем общество в августе прошлого года, когда 59-летний Хуго был найден избитым до смерти в своем доме в деревне Таммисте в Пярнумаа. Несовершеннолетние, совершившие преступление, сняли избиение на видео и выложили в социальные сети. Видеоролики инцидента распространились со скоростью света. Сегодня в зале суда они также были представлены.

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