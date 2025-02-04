04.02.2025, 18:45
Выложили видео издевательств в соцсеть. Обвиняемые в жестоком убийстве несовершеннолетние признали свою вину(19)
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ФОТО: | Delfi Meedia
„Какие бы спекуляции мы ни услышали в суде, оправдания такому убийству нет“, — подчеркнул прокурор Тоомас Койтмяэ на сегодняшнем открытии заседания. Он обвиняет двух подростков в убийстве.
Сегодня, 4 февраля, в Пярнуском уездном суде начался судебный процесс над убийцами из Таммисте. „[Вменяемое] преступление является одновременно ужасным и особенным“, — заявил в зале суда прокурор Тоомас Койтмяэ.
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