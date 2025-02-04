Выложили видео издевательств в соцсеть. Обвиняемые в жестоком убийстве несовершеннолетние признали свою вину

Сегодня, 4 февраля, в Пярнуском уездном суде начался судебный процесс над убийцами из Таммисте. „[Вменяемое] преступление является одновременно ужасным и особенным“, — заявил в зале суда прокурор Тоомас Койтмяэ.

Речь идет об инциденте, потрясшем общество в августе прошлого года, когда 59-летний Хуго был найден избитым до смерти в своем доме в деревне Таммисте в Пярнумаа. Несовершеннолетние, совершившие преступление, сняли избиение на видео и выложили в социальные сети. Видеоролики инцидента распространились со скоростью света. Сегодня в зале суда они также были представлены.