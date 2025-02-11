В Эстонии масштабно крадут данные. Что и кому от нас нужно и как защититься при наличии множества клиентских карт и аккаунтов?

По данным RIA, в прошлом году в Эстонии было зафиксировано 6515 киберинцидентов, которые имели последствия, это стало новым негативным рекордом. Если в 2023 году RIA было зарегистрировано 3314 инцидентов с высоким уровнем воздействия, то всего за год количество киберинцидентов выросло почти в два раза.