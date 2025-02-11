Техно
11.02.2025, 19:40

В Эстонии масштабно крадут данные. Что и кому от нас нужно и как защититься при наличии множества клиентских карт и аккаунтов?

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Департамент государственной инфосистемы представил Küberturvalise aastaraamat - Ежегодник кибербезопасности.
Департамент государственной инфосистемы представил Küberturvalise aastaraamat - Ежегодник кибербезопасности.
ФОТО: RIA

Департамент государственной информационной системы (RIA) в своем Ежегоднике кибербезопасности представил обзор инцидентов, произошедших в 2024 году. В прошлом году значительно увеличилось количество фишинговых и мошеннических сайтов, российская разведка все активнее угрожает кибербезопасности западных стран.

По данным RIA, в прошлом году в Эстонии было зафиксировано 6515 киберинцидентов, которые имели последствия, это стало новым негативным рекордом. Если в 2023 году RIA было зарегистрировано 3314 инцидентов с высоким уровнем воздействия, то всего за год количество киберинцидентов выросло почти в два раза.

В 2024 году, как и в предыдущие годы, значительную часть составили разного рода фишинговые и мошеннические сайты — за год количество таких сайтов выросло почти в 2,5 раза. Наряду с классическими видами мошенничества в прошлом году было выявлено большое количество сайтов в сфере инвестиций.

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