Процесс рассмотрения детальных планировок в Таллинне стал быстрее и прозрачнее
В 2024 году Таллиннский департамент городского планирования продолжил вносить организационные изменения, в результате которых процесс рассмотрения детальных планировок ускорился, а качество улучшилось. Упрощена процедура инициирования планировок, приведен в порядок регистр, а также введена панель управления, которая создала системную основу для устранения узких мест.
В 2024 году Таллиннская горуправа приняла решения по 55 детальным планировкам, что, по сравнению с предыдущими годами, означает рост как числа инициированных, так и принятых планировок.
Вице-мэр по вопросам городского планирования Мадле Липпус отметила, что статистика процедур отражает положительное влияние принятых решений. „Существенный рывок произошел на самом важном этапе процесса – этапе утверждения планировок. По сравнению с прошлым годом число утвержденных планировок удвоилось. Это показывает, что мы взяли на себя четкую ответственность за принятие решений, чтобы предоставление разрешений на строительство не затягивалось из-за межведомственных споров или множества замечаний“, – сказала Липпус.
Статистика планировок также отражает активность застройки в различных районах города – в Кесклинне, Хааберсти, Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне она более высокая. В Пыхья-Таллинне количество рассматриваемых планировок меньше из-за особенностей района – многие из них касаются очень больших земельных участков. Активность планировочной деятельности ниже в Пирита, Кристийне, Нымме и Мустамяэ.
Цель на 2025 год – продолжить улучшение процессов рассмотрения планировок, повышение качества работы в департаменте и улучшение взаимодействия с клиентами. Для этого будет продолжена разработка панели управления, чтобы отслеживать соблюдение сроков и выявлять узкие места, которые требуют совместных обсуждений или дополнительного вмешательства. Цель – обеспечить соблюдение предусмотренных законом сроков при подаче заявлений на инициирование планировок и принятии решений об их инициировании.
Из самых значимых детальных планировок прошлого года стоит выделить утверждение плана пристройки к гимназии Якоба Вестхольма в центре города, планировки по кварталам Беккера и Крулли в Пыхья-Таллинне, а также, например, инициирование планировки Хобуяама, где на нынешней автобусной стоянке помимо застройки планируется создание городского парка, обслуживающего этот район. Для улучшения общественного пространства важными являются детальные планировки прибрежных зон районов Какумяэ и Пирита, которые город реализует в 2025 году. В рамках улучшения образовательной сети и реализации принципа города в 15 минут также начата планировка основной школы Кивимяэ и детского сада „Лепику“.
Департамент городского планирования считает важным развитие сотрудничества. В прошлом году был начат сбор обратной связи от клиентов касательно услуг по разрешениям на строительство и эксплуатацию, а также проведен анализ обратной связи разработчиков детальных планировок. В этом году продолжится проведение исследований отзывов по новым услугам, в первую очередь начнется сбор отзывов по условиям проектирования. Обратная связь клиентов помогает выявить области для улучшения в рабочих процессах, общении с клиентами и ИТ-решениях.