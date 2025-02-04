Процесс рассмотрения детальных планировок в Таллинне стал быстрее и прозрачнее

В 2024 году Таллиннская горуправа приняла решения по 55 детальным планировкам, что, по сравнению с предыдущими годами, означает рост как числа инициированных, так и принятых планировок.

Вице-мэр по вопросам городского планирования Мадле Липпус отметила, что статистика процедур отражает положительное влияние принятых решений. „Существенный рывок произошел на самом важном этапе процесса – этапе утверждения планировок. По сравнению с прошлым годом число утвержденных планировок удвоилось. Это показывает, что мы взяли на себя четкую ответственность за принятие решений, чтобы предоставление разрешений на строительство не затягивалось из-за межведомственных споров или множества замечаний“, – сказала Липпус.

Статистика планировок также отражает активность застройки в различных районах города – в Кесклинне, Хааберсти, Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне она более высокая. В Пыхья-Таллинне количество рассматриваемых планировок меньше из-за особенностей района – многие из них касаются очень больших земельных участков. Активность планировочной деятельности ниже в Пирита, Кристийне, Нымме и Мустамяэ.

Цель на 2025 год – продолжить улучшение процессов рассмотрения планировок, повышение качества работы в департаменте и улучшение взаимодействия с клиентами. Для этого будет продолжена разработка панели управления, чтобы отслеживать соблюдение сроков и выявлять узкие места, которые требуют совместных обсуждений или дополнительного вмешательства. Цель – обеспечить соблюдение предусмотренных законом сроков при подаче заявлений на инициирование планировок и принятии решений об их инициировании.