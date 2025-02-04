TTJA ограничил доступ к отечественному интернет-магазину: фирма нарушает права потребителей

Kaup24.ee также закрыл доступ к интернет-магазину LPTRADE OÜ на своей платформе.

По состоянию на вчерашний день в Комиссию по потребительским спорам в отношении компании LPTRADE OÜ подано 87 заявлений, по 14 из них рассмотрение завершено в связи с удовлетворением иска.

В ходе разбирательства продавец не ответил на запросы потребителей и не предоставил объяснений комиссии. К сожалению, по мнению TTJA, данная компания не выполняет заключенные с потребителями договоры и нарушает права потребителей.

TTJA по-прежнему рекомендует потребителям тщательно взвешивать риски, прежде чем заказывать товары через другие возможные каналы у LPTRADE OÜ. Потребители, имеющие претензии к продавцу, имеют право подать иск против продавца в суд посредством ускоренной процедуры.

Судебные решения подлежат исполнению, если у продавца имеются активы. Прежде чем обратиться в суд, потребитель должен был подать продавцу заявление о возврате денег (запрос на отзыв). Невозможно заранее предсказать, как суд разрешит иски и удастся ли судебному исполнителю исполнить решения суда.

TTJA может отказать в доступе к интернет-магазину предпринимателя, если это необходимо для предотвращения существенной угрозы коллективным интересам потребителей и нет других эффективных вариантов.

Такая мера применяется в случае, если введенные департаментом меры надзора не дают ожидаемых результатов. Это означает, что предприниматель не соблюдает предписания, не приводит свою деятельность в соответствие с законом и продолжает его нарушать.

Департамент предупредил потребителей о деятельности торговца публичным уведомлением от 16 января 2025 года.

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