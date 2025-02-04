Пропавший в Таллинне мальчик нашелся

Сообщалось, что мальчик ехал в автобусе с одноклассниками и учителем. На остановке Кивисилла дети и учитель вышли, а через мгновение учитель обнаружил, что мальчика среди одноклассников нет. Поскольку выяснилось, что до конечной остановки мальчик не доехал, вполне возможно, что он вышел на промежуточной остановке маршрута № 42.