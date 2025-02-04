Circle K хочет купить заправки конкурента в Латвии

„Одна из целей Circle K – быть ближе к людям, чтобы сделать их повседневную жизнь комфортнее. Расширяя сеть заправочных станций, мы оказываемся ближе к домам наших клиентов. Кроме того, это дает новым клиентам возможность пользоваться предложениями Circle K в регионах Латвии, где мы пока не работали. Также мы сможем предложить бизнес-клиентам, государственным и муниципальным учреждениям страны более широкий и качественный охват сети автозаправочных станций“, - сказал председатель правления CircleK в Латвии Скирмантас Мачюкас.

“На протяжении более 30 лет мы создавали в регионе Земгале сильную и эффективно работающую сеть автозаправочных станций. Однако конкуренция среди продавцов топлива в Латвии очень высока, а выполнение требований зеленой энергетики становится все более сложным. Рост требует постоянных инвестиций и инноваций. Поэтому, думая о дальнейшем развитии компании, мы хотим передать ее в хорошие и заботливые руки. Мы уверены, что сотрудники и клиенты выиграют от приверженности Circle K своему делу“, - прокомментировал председатель правления Astarte-Nafta Оярс Карчевскис.

Если сделка получит одобрение департамента конкуренции, Circle K намерен продолжить продажу топлива и розничную торговлю на приобретенных станциях.

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