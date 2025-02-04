Сеть заправок Terminal обвиняет государство в бездействии и требует возмещения ущерба в суде(2)
Terminal подал в суд на эстонское государство, утверждая, что государство не смогло контролировать соблюдение обязательств по биотопливу и не обеспечило честную конкуренцию на топливном рынке в течение четырех лет, пишет Eesti Ekspress.
Иск, поданный на прошлой неделе, связан с деятельностью компании-конкурента Olerex, которая была оштрафована за невыполнение обязательств по биотопливу. Последний штраф в размере шести миллионов евро был наложен на компанию осенью прошлого года.
„По мнению Terminal, Olerex уже много лет нарушает обязательства, тем самым нанося ущерб Terminal и, вероятно, другим участникам рынка, — говорит Алан Вахт, член совета директоров Terminal. — Terminal хочет, чтобы суд оценил бездействие государства и обязал государство возместить причиненный им ущерб“.
Интересы Terminal в этом деле представляет юридическая фирма Cobalt. Присяжный адвокат Анника Пеэтсалу пояснила, что жалоба касается Департамента окружающей среды, Налогового и таможенного департамента, Министерства климата, Министерства финансов и Министерства юстиции и цифровых технологий, но окончательный выбор ответственных лиц будет определен судом.
Компания Olerex отрицает намеренное несоблюдение требований биорегулирования. Суд также уменьшил первые два наложенных на нее штрафа: например, штраф за 2022 год решением Госсуда был снижен с 8 миллионов евро до 300 тысяч евро.
Детали
Гендиректор Департамента окружающей среды Райнер Вакра отметил, что цель требования о доле биотоплива — сделать топливный бизнес более чистым. „Требование предлагать потребителю наряду с фоссильным топливом также топливо из возобновляемых источников установлено для того, чтобы смягчить изменения климата и сделать топливный бизнес — сектор, оказывающий очень большое воздействие на окружающую среду, — более экологичным. Решение Госсуда показывает, что Департамент окружающей среды находится на правильном пути в обеспечении соблюдения этих требований“, — сказал Вакра.
В декабре 2023 года Департамент окружающей среды в рамках производства о правонарушении признал компанию Olerex виновной в невыполнении обязательств по доле биотоплива в 2022 году. Департамент обвинил топливную фирму в том, что продаваемом ею топливе было недостаточное содержание топлива из возобновляемых источников. В принятом в четверг (28.11) Госсудом решении существенно снижен штраф за нарушение, его размер окончательно определен в 300 000 евро. Напомним, что Тартуский уездный суд сократил в марте наложенный на Olerex штраф с 8 миллионов евро до 1 миллиона евро.
За аналогичное нарушение 2021 года Департамент окружающей среды назначил предприятию штраф в размере 12 тысяч евро. Это решение также вступило в силу после длительных судебных споров.
„Экономия за счет окружающей среды не должна окупаться. Нарушения обязательства по доле биотоплива влияют как на честную конкурентную среду, так и на будущее качество жизни для всех нас. Каждое последующее нарушение должно сопровождаться более строгим наказанием, ведь конечная цель — обеспечить соблюдение требований, — сказал Вакра. — И в самом деле, эстонские торговцы топливом в последние годы сделали возобновляемые виды топлива более доступными для потребителя, чем раньше. Картина становится всё лучше, и мы продолжим работу во имя того, чтобы правила были бы более четкими, понятными, а за нарушения следовало бы наказание“.
Требования к доле биотоплива вытекают из Закона о жидком топливе и Закона об охране атмосферного воздуха и предусматривают, что не менее 7,5% направляемого на потребление жидкого топлива должно быть произведено не из ископаемых источников, что позволит сократить выбросы парниковых газов. Для выполнения требований у продавцов топлива есть ряд вариантов, например, предлагать используемый на транспорте биогаз или предлагать потребителю вместо дизельного топлива, производимого из нефти, в качестве альтернативы биодизель второго поколения, или HVO.