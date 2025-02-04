Сеть заправок Terminal обвиняет государство в бездействии и требует возмещения ущерба в суде

Иск, поданный на прошлой неделе, связан с деятельностью компании-конкурента Olerex, которая была оштрафована за невыполнение обязательств по биотопливу. Последний штраф в размере шести миллионов евро был наложен на компанию осенью прошлого года.

„По мнению Terminal, Olerex уже много лет нарушает обязательства, тем самым нанося ущерб Terminal и, вероятно, другим участникам рынка, — говорит Алан Вахт, член совета директоров Terminal. — Terminal хочет, чтобы суд оценил бездействие государства и обязал государство возместить причиненный им ущерб“.

Интересы Terminal в этом деле представляет юридическая фирма Cobalt. Присяжный адвокат Анника Пеэтсалу пояснила, что жалоба касается Департамента окружающей среды, Налогового и таможенного департамента, Министерства климата, Министерства финансов и Министерства юстиции и цифровых технологий, но окончательный выбор ответственных лиц будет определен судом.

Компания Olerex отрицает намеренное несоблюдение требований биорегулирования. Суд также уменьшил первые два наложенных на нее штрафа: например, штраф за 2022 год решением Госсуда был снижен с 8 миллионов евро до 300 тысяч евро.

Детали

Гендиректор Департамента окружающей среды Райнер Вакра отметил, что цель требования о доле биотоплива — сделать топливный бизнес более чистым. „Требование предлагать потребителю наряду с фоссильным топливом также топливо из возобновляемых источников установлено для того, чтобы смягчить изменения климата и сделать топливный бизнес — сектор, оказывающий очень большое воздействие на окружающую среду, — более экологичным. Решение Госсуда показывает, что Департамент окружающей среды находится на правильном пути в обеспечении соблюдения этих требований“, — сказал Вакра.