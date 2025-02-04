ФОТО | В Польше в ДТП попал автобус Ecolines Рига - Берлин, есть погибший

Как сообщили латвийскому порталу Delfi в латвийском представительстве Ecolines, из Риги автобус выехал в 18.30.

Польские пожарные-спасатели сообщили, что ДТП произошло около 02.30 по местному времени на трассе Белосток — Августов, неподалеку от деревни Броды. В автобусе было 10 пассажиров.

В ДТП погиб водитель легковушки. В полиции сообщили, что погибшему водителю было 19 лет.

Пожарные применили пневматическое оборудование, чтобы освободить водителя автобуса, который оказался зажат в салоне. Его доставили в больницу.

Еще два человека, получившие легкие травмы, отказались от госпитализации и получили медицинскую помощь на месте.

За пассажирами, в основном гражданами Латвии и Литвы, прибыл сменный автобус, который доставил их в конечный пункт назначения.

„Тяжелая ночь, мы работали больше 6 часов“, – рассказали польские пожарные-спасатели журналистам.

По предварительным данным, в Toyota находился лишь один человек. После удара машина оказалась под автобусом.

Из-за аварии трасса на несколько часов была перекрыта в обоих направлениях.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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