За рубежом
04.02.2025, 19:50

„Живой труп“ по-литовски. Отец, которого объявили мертвым, позвонил дочери во время своих похорон

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Необыкновенное событие произошло в Литве: некоему мужчине, который лечился в больнице, врачи сообщили, что он мертв, поэтому они не могут выписать ему лекарства для лечения дома. Когда „покойный“ позвонил дочери, он услышал не менее шокирующую новость — урну с его прахом как раз собираются захоронить в ближайшее время, передает Delfi.lv.

44-летний мужчина, официально считавшийся умершим в течение 15 дней, долго не мог осознать такую реальность: „Как меня могут объявить умершим, если я жив?“

Мужчина подал в суд на литовское государство, требуя компенсации 10 000 евро за причиненный ему моральный ущерб. Этот инцидент заставил его сменить имя, потому что о произошедшем узнали несколько человек, и мужчина не хотел, чтобы его ассоциировали с „живым трупом“. Кроме того, ему некоторое время отказывали в выплате государственных пособий в связи с его „смертью“. Суд постановил, что мужчина, который был одновременно жив и мертв в течение чуть более чем двух недель, имеет право на компенсацию в размере 800 евро.

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