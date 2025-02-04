04.02.2025, 19:50
„Живой труп“ по-литовски. Отец, которого объявили мертвым, позвонил дочери во время своих похорон
ФОТО: | Delfi Meedia
Необыкновенное событие произошло в Литве: некоему мужчине, который лечился в больнице, врачи сообщили, что он мертв, поэтому они не могут выписать ему лекарства для лечения дома. Когда „покойный“ позвонил дочери, он услышал не менее шокирующую новость — урну с его прахом как раз собираются захоронить в ближайшее время, передает Delfi.lv.
44-летний мужчина, официально считавшийся умершим в течение 15 дней, долго не мог осознать такую реальность: „Как меня могут объявить умершим, если я жив?“
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