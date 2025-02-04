„Живой труп“ по-литовски. Отец, которого объявили мертвым, позвонил дочери во время своих похорон

Мужчина подал в суд на литовское государство, требуя компенсации 10 000 евро за причиненный ему моральный ущерб. Этот инцидент заставил его сменить имя, потому что о произошедшем узнали несколько человек, и мужчина не хотел, чтобы его ассоциировали с „живым трупом“. Кроме того, ему некоторое время отказывали в выплате государственных пособий в связи с его „смертью“. Суд постановил, что мужчина, который был одновременно жив и мертв в течение чуть более чем двух недель, имеет право на компенсацию в размере 800 евро.